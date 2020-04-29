Ограничения на выезд из Азербайджана продлены до конца мая

29 апреля 2020, 16:23

Из-за угрозы распространения коронавируса власти Азербайджана решили оставить в силе до 31 мая ограничения на пересечение границы страны. Исключения сделаны для грузоперевозок и чартерных рейсов, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 4 мая. На этот период остались в силе все ограничения, в том числе запрет на въезд и выезд из страны.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. О том, в чем ограничены граждане страны, а что им разрешено в условиях пандемии коронавируса, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Азербайджане", а о динамике распространения вируса - в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ограничения на въезд в Азербайджан и выезд из страны продлены до 31 мая, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны. "Государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в соответствии с решением о закрытии своих границ", - отмечается в обнародованном пресс-релизе.

Чтобы предотвратить распространение вируса на территории страны, до 31 мая продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом. Исключение сделано лишь для грузовых перевозок и чартерных авиарейсов, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, как пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в оперштабе, в особых случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств. При этом возвращающиеся в Азербайджан "в обязательном порядке помещаются в карантин сроком от 14 до 21 дня", подчеркнул представитель оперштаба.

Напомним, что 28 апреля в Азербайджане было зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19, и общее число инфицированных достигло 1717. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".