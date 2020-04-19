Власти Азербайджана решили продлить особый карантинный режим

19 апреля 2020, 00:39

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 4 мая. Для граждан страны, желающих вернуться домой из России, правительство создало специальный сайт, упрощающий процедуры обращений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 18, а общее число случаев заражения - 1373.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Он был объявлен до 20 апреля. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Оперативный штаб при Кабинете министров вечером 18 апреля распространил сообщение о продлении особого карантинного режима до 4 мая.

В сообщении напоминается, что с целью пресечения широкого распространения коронавируса с 14 марта в Азербайджане были введены правила социальной изоляции, а с 24 марта объявлен особый карантинный режим. "В результате принятых мер ситуация с пандемией взята под контроль, удалось добиться снижения динамики инфицирования населения вирусом COVID-19", - сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Однако власти сочли целесообразным продлить особый карантинный режим с 20 апреля до 4 мая. На этот период остаются в силе ранее принятые ограничения, в том числе запрет на въезд в Азербайджан и выезд из страны, приостановка учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях и др. Границы с Ираном и Грузией также закрыты на это время. Власти подготовят план поэтапного выхода из карантинного режима, отмечено в сообщении штаба.

Между тем, правительство Азербайджана создало сайт "Возвращаюсь домой" для регистрации граждан страны, находящихся в России и желающих вернуться на родину.

"Сайт www.evegedirem.info создан с учетом обращений наших граждан в посольства и консульства Азербайджана в Российской Федерации относительно возвращения на родину во время особого карантинного режима. Цель сайта - ускорить рассмотрение обращений наших соотечественников, проживающих в разных регионах России, в посольство, предоставив им возможность зарегистрироваться онлайн, чтобы помочь в процедурах последующей репатриации. На сайте создана электронная очередь, и даты возвращения наших граждан в Азербайджан будут определены в соответствии с этой последовательностью. Уважаемые соотечественники, в сложившейся ситуации, которая важна для всего мира и нашей страны, мы просим вас еще раз проявить сдержанность и мобилизацию, соблюдать правила карантинного режима для здоровья себя, своей семьи и близких", - сказано в сообщении на сайте.

Регистрация открыта 18 апреля на пять дней. На сайте указывается, что граждане будут уведомлены о дате возвращения за две недели до ее назначения. "Гражданин будет поставлен в известность о необходимости прибытия в соответствующий пункт пограничного перехода посредством сайта, либо смс-сообщением или звонком на мобильный телефон. В случае, возвращения чартерным авиарейсом билет будет оплачиваться самим гражданином. По возвращении граждане будут помещены на карантин сроком на от 14 дней до 21", - говорится в сообщении.

Советы специалистов, как не допустить заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах мира опубликована в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".