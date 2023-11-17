Замглавы Буйнакска получил ранение при взрыве гранаты

17 ноября 2023, 02:55

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Заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов госпитализирован с ранениями после взрыва светошумовой гранаты, врачи ампутировали ему кисть руки.

Инцидент произошел днем 16 ноября. Первоначально 30-летнего чиновника, которому при взрыве оторвало пальцы на руке, доставили в горбольницу Буйнакска, там его прооперировали, а затем перевезли в Махачкалу. Османов, получивший также ранение стопы и лица, находится в тяжелом состоянии, но в сознании, говорится в публикации Telegram-канала "Кавказского узла".

Еще в буйнакской больнице врачам пришлось ампутировать Гамзатову кисть. Врачи заявили, что операция прошла успешно, передал ТАСС.

В момент взрыва Гамзат Османов находился в помещении на улице Чкалова в Буйнакске. Канал SHOT отмечает, что это был цокольный этаж жилого дома. Взрыв, в результате которого мужчине оторвало часть левой руки, был случайным, утверждает со ссылкой на свои источники Telegram-канал BAZA.

По версии источников, Гамзатов не знал, что граната настоящая. "Ему ее передали со словами, что это муляж. Мужчина начал с ней играть, после чего светошумовой снаряд сработал", - сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Пострадавший чиновник уже более двух месяцев находился в отпуске. С 15 сентября он взял отпуск по семейным обстоятельствам до 1 июня 2024 года без сохранения денежного содержания, указывает дагестанский канал "Только Факты".

В официальном Telegram-канале администрации Буйнакска по состоянию на 2.40 мск сегодня нет комментариев относительно инцидента с участием Гамзата Османова.

Османов стал работать в администрации Буйнакска после завершения профессиональной спортивной карьеры. Бывший борец вольного стиля, участник чемпионата мира и Европы, он был чемпионом Азербайджана по вольной борьбе 2013 года.

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