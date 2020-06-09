Палаточный лагерь в Дагестане. Фото Асима Тагиева для "Кавказского узла"

09 июня 2020, 13:49

Граждане Азербайджана приостановили голодовку в лагере на границе Дагестана

130 граждан Азербайджана, ожидавших в Дагестане возвращения на родину, сегодня пересекли границу. Их земляки, остающиеся в палаточном лагере у поселка Куллар, приостановили массовую голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня 619 граждан Азербайджана оставались на границе с Дагестаном после того, как 120 их земляков были вывезены на родину. Люди сооружают себе самодельное жилье и страдают от жары и антисанитарии, рассказал житель палаточного лагеря Асим Тагиев. 3 июня граждане Азербайджана в палаточном лагере начали голодовку с требованием ускорить их возвращение домой. По данным на 8 июня, в ней принимали участие около 150 человек. Азербайджанцы, ожидающие на границе, раскритиковали официальный Баку за равнодушие к их проблемам. Власти Дербентского района попросили у Азербайджана увеличить лимит на число граждан, возвращающихся на родину. Азербайджанский кабмин заявил, что "возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине".

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для них открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус.

"Сегодня утром в Азербайджан были отправлены 130 человек. Это были в основном женщины с детьми, больные, пожилые. Были и представители молодежи", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель палаточного лагеря близ поселка Куллар Асим Тагиев.

По его словам, в группу отправленных попали как жители палаточного лагеря, которые живут здесь много недель, так и прибывшие в Дагестан относительно недавно.

"Поэтому вчера (8 июня) вечером, когда представители МЧС объявляли список отправляемых, некоторые стали выражать возмущение, кричать. Это те, кто здесь уже месяц-полтора живут. Российские представители заявили, что они не при чем, поскольку список представлен азербайджанской стороной. Для успокоения людей, у которых уже нервы сдают, вызвали полицию. Но до серьезных инцидентов дело не дошло. Представители старшего поколения успокоили ребят", - сказал Тагиев.

По его словам, тех, кого отправили на родину, предупредили, что их поместят на две недели на карантин в Сиязаньском районе Азербайджана (100 км севернее Баку). Предыдущую группу отвезли в Губинский район (180 км севернее Баку).

По словам Тагиева, это была четвертая группа, отправленная с 19 мая. Всего на родину из Дагестана смог вернуться 401 человек.

Тагиев отметил, что сегодня массовая голодовка в поселке Куллар, начавшаяся шесть дней назад, была приостановлена. "Сегодня с утра на площадке уже пусто. Многие голодали по четыре-пять дней, у них проблемы возникли со здоровьем. Вчера (8 июня) на сходе некоторые предложили остановить акцию, потому что голодовка снижает иммунитет. Кроме того, скопление в одном месте нарушает дистанцию, повышает риски распространения вируса", - сказал Тагиев.

"73 дня я не могу попасть на свою родину... Будем голодать до тех пор, пока автобусы сюда не приедут и не отвезут всех", - сказал один из участников голодовки дагестанскому журналисту и политологу Руслану Курбанову, 6 июня опубликовавшему на своем YouTube-канале видео "Голодающие азербайджанцы с Русланом Курбановым в прямом эфире".

Тагиев затруднился назвать число находящихся в Кулларе. "Сегодня одни уехали в Азербайджан. Каждый день некоторые, устав ждать, возвращаются в места пребывания в России. Сейчас здесь жарко. Люди днем выходят из палаток и ищут тень, отходят в места, где есть деревья. Вообще люди разбросаны. Одни живут на автомойке, другие соорудили сами подобие палаток. Другие живут в машинах", - сказал Тагиев.

По его словам, им было заявлено, что следующая группа будет отправлена приблизительно 15 июня.

В оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана подтвердили возвращение 130 граждан из Дагестана и отметили, что все они на две недели помещены в карантин. От других комментариев в штабе воздержались.

Напомним, 8 июня исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что из-за закрытия границ в районе находятся 873 гражданина Азербайджана.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестан опередил другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи", "Аптеки Дербента встретили масочный режим завышенными ценами".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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