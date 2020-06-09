Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку

09 июня 2020, 02:39

Находящиеся в Дагестане граждане Азербайджана больше месяца ждут возможности вернуться домой. За последние три месяца азербайджанская сторона всего три раза принимала своих граждан, чуть более чем по 100 человек за один раз, при этом проблемы сограждан ушли из внимания азербайджанского сегмента соцсетей. Власти Дербентского района просят Баку раз в две недели забирать по триста своих граждан.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня 619 граждан Азербайджана оставались на границе с Дагестаном после того, как 120 их земляков были вывезены на родину. Люди сооружают себе самодельное жилье и страдают от жары и антисанитарии, рассказал житель палаточного лагеря Асим Тагиев. По данным на 7 июня, в голодовке принимали участие около 60 человек.

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для них открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус.

На 9 июня запланирован переход через российско-азербайджанскую границу еще 120 граждан Азербайджана. Всего возвращения на родину из Дагестана ожидают порядка 650-700 азербайджанцев, рассказал 8 июня корреспонденту "Кавказского узла" житель палаточного лагеря в дагестанском поселке Куллар Асим Тагиев.

"Нам сообщили, что завтра (9 июня) поедут 120 человек. Вновь приоритет будет отдан женщинам, детям и пожилым. Будут представители и более молодых возрастов. Женщин и детей - порядка 15 человек, они из вновь прибывших на границу. Среди мужчин также есть из вновь прибывших. Я не понимаю, по какому критерию составляются списки. Я, например, вот уже 44 дня на границе. Это уже четвертая группа, отправляемая за мое пребывание здесь, но я не попадаю в списки", - заявил Тагиев 8 июня.

По его словам, голодовка граждан Азербайджана в поселке Куллар 8 июня продолжилась. "Пятые сутки тут продолжается голодовка. В ней принимают участие порядка 150 человек. Не все из них голодают с первого дня. Но таких тоже немало. Люди хотят одного - уехать на родину", - сказал Тагиев.

Житель палаточного лагеря по имени Мамед сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что находится в Кулларе с 3 мая. "Я приехал из Москвы, где работал на торговом объекте. Из-за режима самоизоляции наш магазин был закрыт. За аренду жилья я не мог расплачиваться и решил поехать домой. Но вот здесь на границе застрял", - сказал Мамед.

По его словам, сначала он жил на автомойке в Кулларе. "Потом, когда создали палаточный лагерь, я перебрался сюда. Но здесь в палатке только ночью можно оставаться. Днем тут очень жарко", - отметил Мамед.

Расим Мамедов приехал из города Ногинск в Московской области. "Я работал в кафе. Из-за эпидемии объект закрылся. Заработки у меня были поденные. Я решил вернуться в Азербайджан. Я тут с апреля. Сначала мы жили в гостиницах Дербента. В конца мая мы уже устали ждать и решили приехать поближе к границе в надежде на то, что отсюда нас лучше услышат. Мы хотели идти пешком до самой границы, чтобы докричаться до наших. Но тут нас остановили", - сказал Мамедов, который три дня участвовал в голодовке.

Гражданин Азербайджана Садых Рзаев рассказал, что находится на границе с 14 мая. "Я работал на стройке в Грозном. Когда работа остановилась, мы решили вернуться в Азербайджан. Приехали сюда, а здесь нас не пропускают. Некоторые из ребят устали ждать и вернулись в Грозный. Я тоже участвовал в голодовке. Но вчера (7 июня) прекратил из-за резкого понижения давления. Надеюсь, немного приду в себя и вернусь в число участников акции", - сказал Садых 8 июня.

Проблемы сограждан ушли из внимания азербайджанского сегмента соцсетей

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель считает, что проблема с гражданами Азербайджана в Дагестане "не находится в числе актуальных тем общественной повестки".

"В апреле, когда тема только возникла, ее освещали как провластные СМИ, так и независимые онлайн-издания. Сейчас в проправительственных СМИ тема упоминается, когда границу пересекает очередная группа граждан Азербайджана. О проблемах людей, находящихся на границе, в основном пишут независимые издания - агентство Turan, Meydan.tv и ряд др. Что касается социальных сетей, то оппозиционно настроенные пользователи уделяют внимание больше преследованиям активистов, критике социальной политики властей в условиях пандемии, а также ужесточению карантина по выходным дням и жестким действиям полиции в отношении нарушителей в этот период", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в СМИ и социальные сети попадают видео, которые распространяют сами граждане Азербайджана, оказавшиеся на границе.

"Я не встречал аккаунтов, которые регулярно освещали бы эту тему. Родственники многих, кто попал в трудную ситуацию в Дагестане, - жители сельских районов и возможно у них нет глубоких познаний в организации системной работы в соцсетях. Сами они видео распространяют по WhatsApp знакомым", - отметил Тюркель.

Исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива", глава Центра экономический исследований "Республика" Натиг Джафарли считает азербайджанское правительство ответственным за положение граждан на границе.

"По Конституции Азербайджана государство ответственно за своих граждан. Мы видим, как другие государства в условиях пандемии вывозят своих граждан. Турция вернула 182 тысячи своих граждан. Россия вывозит своих граждан из самых экзотических стран. А тут граждане Азербайджана сами добрались до границы, и остается их перевезти какие-то 20-30 км. Не думаю, что прием и размещение 500-700 граждан Азербайджана ляжет тяжелым бременем на государство. Их можно разместить в палатках МЧС Азербайджана или, к примеру, в школах в северных районах страны, все равно сейчас нет занятий. Я думаю, что эти люди стали жертвами банальной чиновничьей черствости", - заявил Джафарли.

Он отметил, что после телефонного разговора президентов Азербайджана и России 18 мая, "формально процесс сдвинулся с мертвой точки".

"Около трехсот человек уже вернулись. Но проблема в том, что возвращение идет медленно и на границу прибывают все новые лица. Это слишком мелкий вопрос для Москвы, чтобы педалировать его. Для российского государства в общем-то это и не проблема. Граждане Азербайджана скопились у одного поселка и на эпидемиологическую ситуацию уже не очень сильно влияют. До того, жили в гостиницах в Дербенте, и расходы несла азербайджанская община Дагестана. Это локальная проблема, от которой страдают граждане Азербайджана, азербайджанское население и другие жители приграничья Дагестана, а также местные власти. С другой стороны, граждане Азербайджана, находясь в Дагестане, тратят какие-то, пусть и незначительные, суммы, но для местной торговли это тоже ничего", - сказал Джафарли.

По его мнению, массовое возвращение азербайджанских граждан на родину не создаст проблем для властей.

"С начала 1990-х гг. из Азербайджана в Россию уехали порядка 2 млн человек, из них 800 тысяч получили гражданство. До 2014 года азербайджанцы из России присылали родственникам на родину порядка 3,5-4 млрд долларов в год. После кризиса 2014 года эти суммы упали до 700-800 млн в год. С одной стороны, уменьшились суммы переводов, с другой стороны, часть азербайджанцев вернулись на родину. Большинство из тех, кто сейчас живет в России, прочно обосновались и многие ожидают получения гражданства. Те, кто сейчас находятся на границе, - это уехавшие в последние годы на заработки, не имеющие своих квартир. Их общее число не так велико. Поэтому их возвращение не создаст большую проблему для Азербайджана", - отметил Джафарли.

Депутат парламента Азербайджана, сопредседатель Конгресса азербайджанцев мира Сабир Рустамханлы считает закрытие границ неверным решением.

"Я считаю, что решение о закрытии границ на международном уровне было неправильным. Эта болезнь не знает границ. Все государства понесли больше ущерба от закрытия границ и прекращения связей, чем от коронавируса. Мы связывались с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу и представителем Союза азербайджанцев России в Дагестане Ракифом Азизовым. Они старались обустроить наших граждан в Дагестане усилиями диаспоры. Многие были обеспечены жильем в гостиницах, на турбазах. Но часть людей почему-то покинула эти места и поехала к границе. Однако, в результате взаимодействия госорганов двух стран, МЧС России разместило граждан Азербайджана в палатках", - сказал Рустамханлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, правительство Азербайджана поэтапно группами вывозит своих граждан не только из Дагестана и Москвы, но также и из других стран. "Эвакуация проводится по мере готовности карантинных пунктов к приему", - отметил Рустамханлы.

Азербайджан до 15 июня продлил ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Дербентского района попросили Баку увеличить лимит по возвращению граждан на родину

В Дербентском районе из-за закрытия границ находятся 873 гражданина Азербайджана, сообщил 8 июня исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

По его словам, власти Дербентского района развернули палаточный городок на 350 человек. Другую часть прибывающих азербайджанцев местное руководство разместило в гостиницах и пансионатах. Кроме того, в селении Куллар возник несанкционированный лагерь, где находятся около 120 человек, эти люди отказываются заселяться в официальный лагерь или гостиницы. Несмотря на объявленную ими голодовку, местные власти обеспечивают их водой и питанием, утверждает Шихиев.

"73 дня я не могу попасть на свою родину... Будем голодать до тех пор, пока автобусы сюда не приедут и не отвезут всех", - сказал один из участников голодовки дагестанскому журналисту и политологу Руслану Курбанову, 6 июня опубликовавшему на своем YouTube-канале видео "Голодающие азербайджанцы с Русланом Курбановым в прямом эфире".

"За последние три месяца азербайджанская сторона всего три раза принимала своих граждан. Первый раз это было 120 человек, второй - 131 и последний раз 122 человека. Дело в том, что каждый раз, когда открывается граница и пересекают границу более ста человек, около двухсот человек дополнительно пребывают в Дербент со всей России в надежде, что смогут так же пересечь границу. Но азербайджанская сторона устанавливает определенный лимит. Всех сразу забрать невозможно", - цитирует Шихиева "Sputnik-Азербайджан".

Шихиев рассказал, что 8 июня 60 граждан Азербайджана пришли в администрацию Дербентского района и попросили содействия в их возвращении на родину. В свою очередь, администрация просит Азербайджан раз в две недели забирать не по сотне, а по триста своих граждан, отметил он.

По словам и.о. главы района, ежедневно на проживание азербайджанских граждан тратится около 100 тысяч рублей. Эти деньги жертвуют местные предприниматели. Гостиницы ежедневно выставляют счета за пребывание и питание, из расчета 300-650 рублей на одного человека, сказал чиновник.

Шихиев отметил, что всех находящихся в Дербенте азербайджанцев протестировали на COVID-19. У 13 человек выявлен коронавирус, и они госпитализированы в местную больницу.

Он отметил, что среди находящихся в лагерях и гостиницах есть женщины с детьми. "Во время трех отправок мы ориентировались на женщин и детей. Поэтому женщин тут очень мало. Но я знаю, что в последний раз, когда проходили границу, там была одна беременная. Она буквально три дня назад родила у нас. Тогда ее не пропустили. Далее, имеется женщина с тремя детьми, ее тоже не пропустили на азербайджанскую сторону. Мы пристроили их в гостиницу. Женщины каждый день на своем транспорте и попутных машинах приезжают к границе", - заявил Шихиев.

Заместитель главы села Куллар Маржанат Назирова рассказала, что помощь гражданам Азербайджана оказали местные жители.

"Люди начали приезжать с конца марта. Тогда еще ни МЧС, ни другие ведомства не подключались. Поэтому первыми помогать начали местные жители. Каждый, кто как мог, помогал. Приносили им завтраки, еду. Некоторые наши сельчане предоставили свое жилье. Так, например, Раидин Османов полностью отдал свободный дом жителям Азербайджана. Там разместились 40 человек. Максим Шихалиев приютил десятерых. Женщин с детьми у себя дома также размещал Шахмерзи Назиров, Худаверди Асадов, Назим Магомедов. Хозяин дома торжеств "Империал" отдал здание для временного жилья жителям соседнего государства. Пенсионерка из нашего села Нурият Мизетханова отдала пенсию для покупки продуктов", - сказала Назирова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что едой всех прибывших азербайджанцев обеспечивали также глава села Арсен Шихалиев, депутаты, глава администрации поселка Белиджи Рамиз Габибуллаев, жители близлежащих сел.

По словам Назировой, после того, как спасатели развернули палаточный лагерь, места в нем всем не хватило.

"Я знаю людей, которые сняли квартиру в Дербенте до тех пор, пока не откроют границу. Сейчас уже, когда подключилось правительство, все обеспечены трехразовым питанием", - отметила она.

Замглав села сообщила, что в лагерь подвозится вода, установлены мусорные баки, раз в сутки там проводится влажная уборка.

У 13 госпитализированных в Центральную городскую больницу граждан Азербайджана сегодня утром были взяты повторные анализы на коронавирус, ответы пока еще не получены. Состояние у них у всех стабильное, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 8 июня в пресс-службе лечебного учреждения.

В больнице опровергли опубликованную в соцсети информацию о том, что пациенты из Азербайджана объявляли голодовку. "Голодовка предполагает отказ от принятия пищи и высказывания протеста. Этого ничего не было", - рассказали в пресс-службе учреждения.

Представители Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заявляют, что возвращение граждан из-за рубежа осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине, написал 8 июня Turan.

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