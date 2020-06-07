Участники голодовки в Дагестане потребовали от властей вернуть их в Азербайджан

07 июня 2020, 14:43

Граждане Азербайджана, живущие в палаточном лагере на границе с Дагестаном, четвертый день проводят голодовку с требованием ускорить их возвращение домой. В акции протеста участвуют не менее 60 человек, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня 619 граждан Азербайджана оставались на границе с Дагестаном после того, как 120 их земляков были вывезены на родину. Люди сооружают себе самодельное жилье и страдают от жары и антисанитарии, рассказал житель палаточного лагеря Асим Тагиев.

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов них открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус.

В голодовке принимают участие около 60 человек

В палаточном городке находится 336 человек, еще около 120 человек разместились в несанкционированном лагере у селения Куллар, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" врио главы Дербентского района Фуад Шихиев. "Они решили остаться на этом месте и хотят, чтобы азербайджанская сторона обратила на них внимание. Они организовали площадку и объявили голодовку. Участники акции периодически сменяют друг друга", - рассказал муниципальный чиновник.

Когда откроются границу и сколько человек смогут вернуться домой, решает азербайджанская сторона, подчеркнул он. "Азербайджанская сторона должна назвать дату и количество людей, которые они готовы принять", - сказал Шихиев.

Голодовку объявили только те, кто находится в несанкционированном лагере, а всего на территории Дербента и Дербентского района более 500 жителей Азербайджана ожидают открытия границы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» общественный деятель по делам азербайджанцев в Дербенте Гани Панаев. "В палаточном лагере все спокойно. Люди ждут своей очереди, чтобы пресечь границу", - сказал он.

По его данным, в акции протеста принимают участие около 60 человек. "Среди них есть и те, кто приехал в начале апреля, и те, кто прибыл несколько дней назад. Сейчас около 60 человек продолжают голодовку в знак протеста", - сообщил сегодня Панаев.

Азербайджан до 15 июня продлил ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К акции протеста людей подтолкнуло бездействие чиновников

Участник голодовки, житель Баку Намик рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что был вынужден уехать из Москвы и находится в Дагестане уже второй месяц. "Мы хотим попасть домой, и все. Больше нам ничего не надо. Мы никому ничего не хотим доказать. Мы решили для себя: или умрем от голода здесь или пойдем домой", - сказал он, добавив, что первоначально в акции принимали участие больше ста человек, но многие не смогли продолжить ее из-за состояния здоровья.

Азербайджанские власти обещали вывезти людей еще две недели назад, пожаловался уроженец Баку. "10-15 дней еще можно потерпеть. Но здесь есть те, кто ждет уже два месяца. Это большой срок. К нам приходили представители Азербайджана. Обещали в течение трех дней всех вывезти. Но прошло уже две недели, с тех пор выехать смогли только 120 человек. В основном это женщины с детьми, старики и больные. Мы согласны, что их нужно в первую очередь выводить. Но и нас так долго оставлять здесь неправильно", - сказал мужчина.

Все это время людям помогали местные жители, добавил он. "Мы благодарны всем, кто нам помогал. Пусть за это Аллах отблагодарит всех. Но у нас есть совесть, мы не можем, как попрошайки, постоянно надеяться на помощь со стороны. У нас есть свои семьи, свой дом. После начала голодовки к нам приходили представители власти, просили прекратить ее, беспокоились о нашем здоровье. Но у нас уже нет другого выхода", - поделился Намик.

"73 дня я не могу попасть на свою родину... Будем голодать до тех пор, пока автобусы сюда не приедут и не отвезут всех", - сказал один из участников голодовки дагестанскому журналисту и политологу Руслану Курбанову, 6 июня опубликовавшему на своем YouTube-канале видео "Голодающие азербайджанцы с Русланом Курбановым в прямом эфире".

Голодовка под лозунгом «Хотим домой» проводится уже четвертый день, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» житель палаточного лагеря в поселке Куллар Асим Тагиев. "Люди устали ждать – они требуют ускорение вопроса о пропуске через границу. Люди хотят домой", - сказал Тагиев.

По его данным, в голодовке участвуют не менее 100 человек. Однако, по словам Асима Тагиева, не все полностью голодают. "Часть участников акции, в основном молодые, проводят голодовку с первого дня и только принимают воду. Другие, когда им совсем плохо, что-то бросают в горло. Но это питанием и не назовешь", - пояснил он.

Акция проводится на площадке перед автомойкой близ асфальтового завода. "Ночью часть людей отходят в палатки и другие места, оборудованные под спальные. Но некоторые и ночью остаются под открытым небом", - сказал он.

У некоторых немолодых участников голодовки проблемы с самочувствием начались уже на второй день, и их с трудом удалось прекратить голодовку, рассказал Асим Тагиев. "Если кому-то становится плохо, сами даем лекарства. «Скорую» не вызываем, потому что они сразу забирают в больницу с подозрением на коронавирус. Бывает, человеку стало плохо – он на время приостанавливает акцию и после улучшения состояния вновь возвращается. Поэтому сказать точное число участников акции сложно. Некоторые посменно голодают. В любом случае, постоянно на площади находятся не менее 100 человек", - сказал Тагиев.

Участники голодовки пока не увидели реакции от властей Азербайджана

Представители властей Азербайджана пока не отреагировали на акцию, посетовал Асим Тагиев. "Только местные жители и сотрудники полиции общаются с нами. Они сочувствуют, предлагают остановить акцию, беречь здоровье. Вообще, тут очень добрые и теплые люди. Если бы не поддержка местных жителей, которые помогают чем могут – продуктами, одеждой, постельными принадлежностями, то нам было бы совсем плохо. Нам сказали, что из палаточного лагеря, возможно, 9 июня смогут поехать в Азербайджан 150-200 человек. Сказали, что поедут те, кто уже давно находятся. Я сам здесь с 10 мая ", - отметил Тагиев.

В Куллар, по его словам, прибывают все новые люди. "Ставятся новые палатки. В них живут около 400 человек. Еще вновь прибывших порядка 200-250. Они живут в личных автомобилях, недостроенных зданиях, сами сооружают из целлофана и других подручных средств подобие палаток", - сказал Тагиев.

По его словам, после телефонного разговора президентов Азербайджана и РФ 18 мая через границу были пропущены тремя партиями 271 человек. "Сейчас с учетом прибывших вновь скопилось порядка 600-650 человек", - сказал он.

Молодой человек по имени Гондюз, четвертые сутки участвующий в голодовке, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что к этому его побудило бездействие властей Азербайджана. "Я работал в Грозном. Приехал на границу в конце мая. Но тут никакой ясности нет. Я хочу вернуться к себе домой. Сейчас по всему миру эпидемия, в такой ситуации лучше переждать у себя дома, быть рядом с родными. Но нас домой не пропускают почему-то, причем не пропускает азербайджанская сторона. Это непонятно. Мы готовы быть там на карантине, где скажут, ведь все равно здесь живем на улице, но пусть нас пропустят к себе. Зачем мы должны создавать неудобства тут местным жителям? Правда, они очень доброжелательны к нам. К сожалению, пока никто не отреагировал на наши требования", - рассказал молодой человек.

На вопрос о самочувствии, он ответил, что "пока терпимо". "Днем бывает сложно – очень жарко тут", - добавил Гондюз.

13 граждан Азербайджана госпитализированы с подозрением на коронавирус

С 29 мая по 4 июня в центральную городскую больницу Дербента поступили 13 жителей Азербайджана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель медучреждения. "У одного поступившего был подтвержденный коронавирус, он госпитализирован в ковидный госпиталь, остальные 12 находятся в одном из провизорных госпиталей, в стабильном состоянии. У каждого, кто поступает к нам в провизорный госпиталь, в день поступления берется мазок на COVID-19. Первые тесты у 12 жителей Азербайджана были отрицательными. Согласно протоколу ведения таких пациентов, в понедельник, 8 июня, у всех 12 будет взят повторный анализ на коронавирус", - рассказала она.

В первые дни госпитализированные не понимали, почему их привезли в больницу, пояснила сотрудница больницы. "И с пациентами и с родственниками проведена разъяснительная работа, было непонимание со стороны иностранных граждан, почему их госпитализировали. В больнице диагностируют и лечат, мы не силовое ведомство, которое удерживает кого-то насильно. По-человечески их понять можно, они хотят вернуться домой. Но эти вопросы решают не врачи", - сказала она.

По ее словам, сегодня во время обхода по «красным» зонам главврач Абдулкафар Шихмагомедов посетил жителей соседнего государства и поговорил с ними. "Пациенты сейчас спокойны. Ждут, когда они пройдут повторные тесты", - сказала сотрудница больницы.

Представители МИД Азербайджана и оперштаба при кабинете министров страны оказались недоступными для комментариев.

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