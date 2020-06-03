120 граждан Азербайджана вернулись на родину из Дагестана

03 июня 2020, 06:16

Более 600 граждан Азербайджана остаются на границе с Дагестаном после того, как 120 их земляков вывезены на родину, сообщил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов. Люди сооружают себе самодельное жилье и страдают от жары и антисанитарии, рассказал житель палаточного лагеря Асим Тагиев.

Как писал "Кавказский узел", граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. К 26 мая их число достигло примерно 900. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для граждан Азербайджана был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что одиннадцать постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус.

Баку до 15 июня продлил ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов сообщил о возвращении 2 июня в Азербайджан 120 граждан. "Российско-азербайджанскую границу уже пересекли 120 человек. Еще немало желающих вернуться в Азербайджан. Однако нужно учитывать сложившуюся ситуацию и с пониманием относиться к трудностям", - цитирует Гусейнова report.az.

2 июня в Азербайджане выявлено 273 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 5935, излечились 3564 человека. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По словам Гусейнова, на данный момент на границе находятся 619 человек, желающих перейти в Азербайджан.

2 июня в Азербайджан были пропущены около ста человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в палаточном лагере в поселке Куллар гражданин Азербайджана Асим Тагиев.

«Сюда приехали автобусы примерно с 50-60 человек, в основном с женщинами и детьми. Еще порядка 40 человек забрали из нашего палаточного лагеря. Причем не ясны критерии отбора. Женщин и детей, понятно, надо вывозить в приоритетном порядке. Но по какому принципу отобрали молодых парней, не ясно. Мы тут живем уже почти как месяц, нас не вывозят, но те, кто только приезжают к границе - их пропускают. Нам ничего не говорят, когда будет следующая партия. А ситуация здесь все более ухудшается. В палатках из-за жары невыносимо, я не говорю уже о санитарных условиях», - сказал Тагиев.

Он также сообщил, что в поселок 2 июня прибыли еще около 60 человек. «Приехал полный людьми «Икарус». Он привез тех, кто оставался в гостинице «1001 ночь». Люди устали ждать в гостинице и решили идти пешком в направлении границы. Вице-мэр Дербента, увидев это, выделил им «Икарус». Люди расположились у асфальтового завода. Вице-мэр Дербента сам также приехал. Он сказал, что имена этих людей были в списках лиц, которых должны были вывезти, но по непонятным причинам их не забрали» - сказал Тагиев.

По его словам, людям негде остановиться. «В палатках нет мест. Сначала палаточный лагерь был рассчитан на 215 мест. Потом поставили еще четыре палатки на 60 человек. В реальности тут людей больше. Некоторые посменно спят. Были те, кто уже устал ждать и вернулся в Россию. Они были разочарованы и говорили, что обратятся за предоставлением им российского гражданства», - отметил Тагиев.

По его словам, многие из вновь прибывших обустраиваются прямо на улице. «Из целлофана и других подручных средств люди создают себе жилище вдоль стен завода. Другие постелили матрасы прямо на асфальте», - сказал Тагиев.

По его словам, у находящихся в Кулларе брали анализы на коронавирус дважды. «Ни у кого коронавирус не обнаружился. Двух человек забрали в больницу. Один из них был парализованный. Складывается напряженная ситуация. Несколько раз люди пытались идти к границе, но их останавливали. Некоторых ребят арестовывали на 3-5 суток», - сказал Тагиев.

Ранее, 30 мая член оперштаба при правительстве, глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что возвращение граждан страны зависит от возможности их размещения на карантинных зонах.

«Приезд граждан в Азербайджан как из Дагестана, так и из Турции зависит от возможностей в карантинных зонах нашей страны. У Азербайджана есть возможность привезти в страну из-за рубежа 200-500 человек в течение недели с условием, что они будут размещены на карантине», - цитирует Мамедова report.az.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".