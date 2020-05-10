Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи

10 мая 2020, 20:08

Прирост случаев заражения COVID-19 в Азербайджане за сутки более чем в три раза превысил число выздоровевших за тот же период, а число заболевших с начала пандемии достигло 2519.

«Кавказский узел», что 9 мая число случаев коронавируса в Азербайджане составляло 2422, в том числе 31 с летальным исходом.

С 24 марта в Азербайджане действует карантин по коронавирусу, 1 мая он был продлен до 31 мая с отменой ряда ограничений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.



За минувшие сутки в Азербайджане зафиксированы 97 новых случаев инфицирования COVID-19, и общее число заразившихся коронавирусом составило 2519, включая 837 человек, у которых болезнь сейчас в активной стадии. Состояние 33 из них характеризуется как тяжелое, 40 - средней тяжести, остальных - стабильное. Число выздоровевших за сутки составило 30, а за все время с начала пандемии излечились от COVID-19 1650 человек, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Число жертв коронавируса в Азербайджане выросло до 32 после того, как скончался пациент 1949 года рождения, страдавший также артериальной гипертензией, сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью. Число проведенных в стране тестов на коронавирус достигло 193 411, передал информацию оперштаба корреспондент "Кавказского узла".