10 мая 2020, 20:08

Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи

Прирост случаев заражения COVID-19 в Азербайджане за сутки более чем в три раза превысил число выздоровевших за тот же период, а число заболевших с начала пандемии достигло 2519.

«Кавказский узел», что 9 мая число случаев коронавируса в Азербайджане составляло 2422, в том числе 31 с летальным исходом.

С 24 марта в Азербайджане действует карантин по коронавирусу, 1 мая он был продлен до 31 мая с отменой ряда ограничений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

За минувшие сутки в Азербайджане зафиксированы 97 новых случаев инфицирования COVID-19, и общее число заразившихся коронавирусом составило 2519, включая 837 человек, у которых болезнь сейчас в активной стадии. Состояние  33 из них характеризуется как тяжелое, 40  - средней тяжести, остальных - стабильное. Число выздоровевших за сутки составило 30, а за все время с начала пандемии излечились от COVID-19 1650 человек, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Число жертв коронавируса в Азербайджане выросло до 32 после того, как скончался пациент 1949 года рождения, страдавший также артериальной гипертензией, сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью. Число проведенных в стране тестов на коронавирус достигло 193 411, передал информацию оперштаба корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать инфицирования COVID-19, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В материале "Коронавирус. Горячие линии" указаны номера телефонов для консультаций по COVID-19. Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Армения вновь опередила соседей по числу заражений COVID-19 на Южном Кавказе", "В Баку возобновилась деятельность метрополитена", "Условия карантина смягчены в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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