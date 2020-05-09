Число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 31

09 мая 2020, 22:15

Три пациента с коронавирусом умерли в Азербайджане за сутки, а общее число зараженных увеличилось на 143 и составило 2422 человека.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Азербайджане было зарегистрировано 28 смертей от коронавируса и 2279 случаев инфицирования.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

За сутки в Азербайджане умерли три пациента 1942, 1944 и 1956 годов рождения, и общее число смертей от COVID-19 в стране составило 31. При этом зафиксированы 143 новых случая заражения, и число инфицированных составило 2422, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Рамин Байрамлы.

За период эпидемии выздоровели 1620 пациентов, в медицинских учреждениях специального режима остается на лечении 771 активный больной. Состояние 29 из них тяжелое, 41 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Несмотря на резкий рост случаев заражения, Байрамлы не видит оснований для ужесточения карантинного режима. "Было ожидаемым наступление второй волны заражений в результате постепенного смягчения карантинного режима", - сказал председатель ОУТМП, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, "больницы приведены в полную готовность, решены вопросы снабжения". "Пока необходимости нет в ужесточении [карантина]. В дальнейшем такая потребность может возникнуть. Все будет зависеть от ответственности наших граждан", - сказал Байрамлы. Вместе с тем он не исключил, что Азербайджан использует опыт Турции в плане ограничительных мер, запретив передвижение граждан в выходные и праздничные дни.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".