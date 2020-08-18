400 человек вывезены в Азербайджан из палаточного лагеря близ Куллара

18 августа 2020, 23:02

Власти Азербайджана увеличили пропуск на территорию страны граждан, возвращающихся из России через сухопутную границу. Из палаточного лагеря в дагестанском селе Куллар на родину были вывезены 400 граждан Азербайджана. Вернувшихся ранее граждан уже отпустили из карантинной зоны домой, но обязали находиться в двухнедельной самоизоляции.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения. После очередной отправки в Азербайджан, в пункте размещения осталось около 250 человек, но затем их число увеличилось до 700. Более 260 граждан Азербайджана выехали из Дагестана 11 августа, однако спустя сутки число людей в лагере снова превысило 700. По данным на 16 августа, на границе собралось около тысячи человек. К 18 августа в связи с окончанием сезонных работ и закрытием предприятий число азербайджанцев, ожидающих отправки на родину, превысило 1100. Число еженедельно пересекающих российско-азербайджанскую границу следует увеличить вдвое, заявил один из постояльцев лагеря.

"Наши обращения были услышаны, и в этот раз власти Азербайджана вывезли из Куллара больше граждан, чем обычно. Обычно в неделю вывозились по 250-260 человек. В этот раз уехали 400 человек. Причем, список был составлен с учетом очередности ожидания. Исключение сделали только по нашей просьбе для 80-летней женщины - матери воина, погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана. Однако 400 человек - все равно мало", - считает зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

По его словам, в Кулларе остаются примерно 800 человек. "И наплыв будет увеличиваться. Сейчас завершаются сезонные работы в России, и многие граждане Азербайджана будут возвращаться домой. Ограничения на пропуск должны быть сняты. Иначе в лагере в Кулларе будет нарастать напряженность и могут повториться волнения, которые произошли 15 июня", - отметил Аллахвердиев.

При этом, Афиг Аллахвердиев сказал, что сейчас невозможно назвать точное число находящихся в официальном пункте размещения и стихийном лагере, поскольку поток прибывающих постоянно увеличивается. Кроме того, увеличилось и число звонков, поступающих со всей России от желающих попасть на приграничную территорию для перехода границы, сказал он.

"По поступающим мне звонкам определить можно, что где-то 500-600 человек уже готовы ехать туда (в лагерь временного размещения близ Куллара - прим. "Кавказского узла")", - заявил Аллахвердиев.

15 июня в лагере в Кулларе около 400 человек приняли участие в акции протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев, в том числе Анвара Мурадова, Ровшана Гусейнова, Эльбруса Ахмедова и Джейхуна Намазова, были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. В суде обвиняемые в беспорядках отвергли признательные показания.

По словам Аллахвердиева, от обитателей лагеря продолжают поступать запросы на медицинские услуги, которые предоставляются вне лагеря в ближайших в лечебных учреждениях. Продолжается также покупка лекарств, поскольку часть обитателей лагеря страдает хроническими заболеваниями и нуждается в медикаментах, сказал он.

Зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев отметил, что обеспечение питанием обитателей лагеря взяло на себя МЧС Азербайджана.

Вернувшийся в Азербайджан Эльнур Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня на родину прибыли 400 человек, все они размещены в карантинной зоне близ погранично-пропускного пункта "Самур".

"Первым делом у нас взяли анализы с носоглотки. Результаты скажут завтра-послезавтра. Но по визуальным наблюдениям врачей ни у кого подозрений на коронавирус не было. Всем померили температуру. Она у всех была в норме. Нас разместили по палаткам, в каждой из которых проживает по пять человек. К нашему приезду лагерь был пуст. Предыдущая группа разъехалась вчера (17 августа). Условия тут хорошие. Нас уже дважды покормили - в обед и на ужин. Еда вкусная, дают даже фрукты. Солдаты периодически спрашивают, нужна ли какая-либо помощь. Медицинские работники также обходят палатки, спрашивают о самочувствии. Особо они заботятся о женщинах и детях", - отметил Садыгов.

Он подчеркнул, что группу продержат здесь до 24 августа и после повторного теста, если результаты будут отрицательные, отправят по домам.

По словам Садыгова, в лагере еще есть места на 500-600 человек.

Гражданин Азербайджана Шафагат Мамедов рассказал, что покинул карантинную зону 17 августа. "Я уже нахожусь в родном селе Дахна Губинского района. В воскресенье (16 августа) нам сделали повторный тест. В понедельник (17 августа) к обеду результаты были известны. У всех тест оказался отрицательным. Нас отпустили по домам. Но с нас взяли подписку, что в течение 14 дней мы не будем выходить за пределы квартиры или дома. Нам сказали, что в любой момент могут прийти и проверить, находимся ли мы дома. Но для меня это не проблема. Я живу в селе. У нас дом, двор изолированный. Главное - сейчас я уже дома. После всех этих мытарств даже нет желания куда-то идти. Находиться дома - это уже большое счастье", - заявил Мамедов.

Сакит Ахмедов также покинул карантинную зону 17 августа и уже находится в своем доме в Товузском районе на западе Азербайджана.

"Второй тест тоже был отрицательным. Нам разрешили выехать из лагеря днем в понедельник (17 августа). Даже нас немного стали торопить, потому что должны были начать дезинфекционные работы для приема новой группы. Нам выдали документы, что тест у нас отрицательный. Но при этом мы дали расписку, что в течение 14 дней не будем покидать свои дома. Меня это вполне устраивает. Как раз надо подремонтировать дом. Пару дней отдохну и возьмусь за работу. Все уже позади. Я три недели прожил в палаточном лагере в Кулларе и еще неделю в лагере на азербайджанском стороне. В таких полевых условиях я так долго не жил даже во время службы в армии", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

В оперштабе при кабинете министров Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о прибытии 400 человек из России.

Ранее власти заявляли, что карантинная зона рассчитана на 1200 человек. Однако число людей, которые могут единовременно пересечь границу, обусловлено возможностями медицинского обслуживания в карантинных пунктах.

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