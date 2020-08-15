Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания

15 августа 2020, 17:33

Граждане Азербайджана Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов заявили, что были введены в заблуждение, когда подписывали признательные показания по делу о протестах в лагере в Кулларе. Дербентский горсуд оставил их под стражей еще на месяц. Всего под стражей оставлены семь из десяти обвинеямых.

Как писал "Кавказский узел", трое обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе - Эльмар Мехтиев, Анвар Мурадов и Джейхун Намазов - были отправлены под домашний арест. Пятерых - Ровшана Гусейнова, Эльбруса Ахмедова, Нахида Агаева, Азиза Ферекзада и Эмина Имамалиева - суд оставил под стражей еще на месяц.

15 июня в лагере в Кулларе около 400 человек приняли участие в акции протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев, в том числе Анвара Мурадова, Ровшана Гусейнова, Эльбруса Ахмедова и Джейхуна Намазова, были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Сегодня Дербентский городской суд завершил рассмотрение ходатайств следователя республиканского управления Следкома о продлении меры пресечения десятерым обвиняемым. Согласно материалам дела, все обвиняемые "метали камни и подручные предметы" в правоохранителей. Травмы различной степени тяжести, как было установлено следователями, получили более 10 работников силовых структур. Сегодня решался вопрос об аресте Эльмара Мусаева и Тарала Гиясова.

На процесс не явились следователь и потерпевшие, ходатайство следствия в суде поддерживал помощник прокурора города. Защиту обоих обвиняемых обеспечивал один адвокат по назначению. Был привлечен переводчик, так как обвиняемые плохо владеют русским языком.

Сотрудник прокуратуры отметил, что Мусаев и Гиясов дали признательные показания, их вина подтверждается и свидетельствами потерпевших и очевидцев. По его мнению, оснований для избрания другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей, нет.

Однако Эльмар Мусаев заявил, что не согласен с позицией следствия. Он утверждает, что его застаили подписать признательные показания обманным путем. "Меня там не было - за что задержали, я не знаю. Мне говорили, что есть видеозаписи моего участия [в протестах]. Но потом оказалось, что нет таких записей", - сказал суду обвиняемый.

Мусаев также уточнил, что прожил в пункте временного размещения 15 дней. В Азербайджане 30-летнего обвиняемого ждут жена и двое малолетних детей. Он добавил, что в Дагестане у него нет родственников, и в случае решения о домашнем аресте жить ему негде. Услышав об этом, переводчик Арус Махмудов, проживающий в селе Сабнова Дербентского района, сказал, что готов приютить Мусаева. Государственный защитник просил смягчить Мусаеву меру пресечения, заключив под домашний арест прямо в палаточном лагере.

Обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют на родину группами каждую неделю, по вторникам. 11 августа лагерь покинули более 260 граждан Азербайджана, однако уже спустя сутки число обитателей лагеря восстановилось, снова превысив 700 человек. Власти Азербайджана не имеют права затягивать возвращение своих граждан из России и вынуждать их жить в палаточном лагере в Кулларе, это основание для иска в ЕСПЧ, заявили правозащитники.

24-летний Таралу Гиясов рассказал, что собирался вернуться домой в Азербайджан к беременной жене, но пока он находился у границы, ребенок уже родился. Сейчас ему четыре месяца. Гиясов добавил, что у него больные родители, которым никто, кроме него, не помогает. В Махачкале у Гиясова проживает двоюродный брат, однако собственного жилья у него нет.

Гиясов опроверг свою причастность к протестным акциям. По его словам, он был задержан ночью, когда возвращался из магазина, причем был избит. "Я с первого момента говорил, что не принимал участия [в протесте]. Ночью привели переводчика, который тоже настаивал, чтобы я подписал бумаги. Там было все по-русски, я не понимал. Но переводчик обещал, что после подписи меня отпустят", - рассказал Гиясов суду.

Переводчик Арус Махмудов сообщил суду, что готов принять у себя дома и Гиясова. "С человеческой стороны их жалко", - пояснил он суду. Однако это заявление судом не было учтено из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В итоге обоим обвиняемым суд на месяц продлил срок ареста.

Махмудов указал корреспонденту "Кавказского узла", что не знал о проблеме Мусаева и Гиясова заранее. "Если бы заранее знал о ситуации, то пришел бы с документами на свой дом. Это, конечно, ответственное дело, но можно было бы организовать", - сказал Махмудов. Он отметил, что не знаком ни с одним из обвиняемых.

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