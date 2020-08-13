Правозащитники сочли ситуацию в Кулларе основанием для иска в Евросуд

13 августа 2020, 19:42

Власти Азербайджана не имеют права затягивать возвращение своих граждан из России и вынуждать их жить в палаточном лагере в Кулларе, это основание для иска в ЕСПЧ, указали правозащитники. Условия в азербайджанской карантинной зоне лучше, чем на российской стороне, отметили вернувшиеся на родину граждане Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют на родину группами каждую неделю по вторникам. 4 августа в Азербайджан смогли вернуться 160 человек, после чего в палаточном и стихийном лагерях в Дагестане осталось около 250 человек, но к 10 августа число людей в официальном временном пункте и стихийном палаточном лагере близ селения Куллар увеличилось до 700. Более 260 граждан Азербайджана выехали из Дагестана 11 августа, однако спустя сутки число людей в лагере снова превысило 700 человек.

Азербайджанцы рассказали об условиях в карантинной зоне

Всех прибывших в Азербайджан 11 августа разместили в палатках в карантинной зоне близ погранично-пропускного пункта "Самур", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один и бывших обитателей лагеря в Кулларе, Шараф Мамедов. По его словам, к моменту прибытия группы карантинная зона была пуста.

"Предыдущая группа, как нам сказали, разъехалась накануне нашего приезда. В нашей группе было порядка 260 человек. По прибытии все прошли визуальный медосмотр и опрос. Кроме того, у нас у всех с носоглотки взяли образцы для тестирования на коронавирус. Результаты стали известны вчера, 12 августа. Ни у кого коронавирус не был обнаружен. У нас в группе было несколько беременных женщин и матерей с малолетними детьми. Их, порядка 15 человек, отправили по домам на самоизоляцию. Остальных оставили в карантинной зоне", - сообщил Мамедов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По его словам, в лагере на азербайджанской стороне к сегодняшнему дню остаются порядка 245 человек, из которых 200 - мужчины, остальные - женщины с детьми. "Наконец в лагере Кулларе список был составлен справедливо, и смогли приехать все «старожилы». Я провел в Кулларе 44 дня", - отметил Мамедов.

Он похвалил условия в карантинной зоне. "Здесь, конечно, условия лучше, чем в Кулларе. И погода здесь менее жаркая. Нас разместили по пять человек в палатках. Дважды в день нам измеряют температуру. Если кто пожалуется на давление, на головную боль или еще что-то, врачи дают лекарства. Три раза в день питаемся в столовой – полузакрытом помещении, под навесом. На обед даже дают фрукты. Чай без ограничения можно пить в течение дня. Подумали тут и о нашем досуге. Есть место для просмотра телевизора. Вот сейчас мы играем в домино. После полуторамесячного напряжения я, наконец, обрел покой", - рассказал Шараф Мамедов. Он добавил, что ранее работал в Махачкале на стройке.

Закир Байрамов также доволен условиями проживания в карантинной зоне. "Тут все хорошо: условия проживания, питание, медицинское обслуживание. Только я одного не пойму - почему при таком большом количестве палаток пропускают через границу ограниченное число людей? Ведь там, в Кулларе, гораздо более стесненные условия: в палатках мест не хватает, часть людей вынуждены жить в стихийном лагере. А здесь лагерь, наверное, рассчитан на 700-800 человек", - указал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая.

По словам Закира Байрамова, людям в карантинной зоне сообщили, что в предстоящее воскресенье, 16 августа, у них еще раз возьмут тесты на коронавирус. Если результаты снова будут отрицательными, всех отпустят по домам уже 17-18 августа.

Всех обитателей лагеря в Кулларе можно вывезти разом, уверены правозащитники

Власти Азербайджана действительно создали нормальные условия проживания в карантинной зоне для возвращающихся из России, признал директор созданного в Грузии азербайджанскими политэмигрантами Института прав и свобод Автандил Мамедли.

"К сожалению, действия азербайджанских властей половинчатые. Они впускают в страну из России через границу с Дагестаном в неделю всего по 250 человек. Но на исходе следующей недели в Кулларе вновь скапливаются 500-600 человек. Такими темпами в Кулларе всегда будут очереди. Еще не ясно, откроет ли Азербайджан границы после 31 августа. Скорее всего, нет, поскольку чиновники не анонсируют этого. А скоро осень, погода будет ухудшаться, пойдут дожди, и в палатках станет жить труднее", - указал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, решению проблемы мешает равнодушие чиновников. "Никто в верхах не хочет проявлять инициативу, предпочитают действовать уже по налаженному алгоритму деятельности карантинных пунктов. Так чиновникам удобно, они понимают, что при системе госуправления в Азербайджане ошибка может обернуться потерей работы. Кроме того, здесь есть и коррупционная составляющая. Пока действуют палаточные лагеря по обе стороны границы, которые финансируются из казны Азербайджана, кто-то управляет этими денежными потоками, при полном отсутствии какого-либо контроля. Ведь никакого же аудита этих средств нет. И какой аудит может быть в полевых условиях? Помимо того, постоянные очереди создают условия для включения в них возвращающихся за денежные вознаграждения", - отметил Мамедли.

Он назвал затягивание с возвращением граждан Азербайджана на родину "нарушением фундаментальных прав и свобод человека".

Руководитель неправительственной организации Институт прав человека Башир Сулейманлы также считает неправомерным создание препятствий для возвращения граждан Азербайджана из России через Дагестан. "Власти сами заявляют о наличии в карантинной зоне 1200 мест. Этого достаточно для вывоза одномоментно из Куллара всех желающих. А потом можно в определенные дни недели открывать границу для пропуска. Люди будут знать, и прибывать к границе к этим срокам", - указал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, действия азербайджанских властей нарушают пункт 2 статьи 3 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: "никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого он является". "Граждане, вынужденные неделями и месяцами жить в палаточном лагере Дагестане, могут, в перспективе, обратиться в ЕСПЧ", - полагает Сулейманлы.

В оперштабе при кабинете министров Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что возвращение граждан осуществляется в соответствии с возможностями карантинных пунктов. "Для приема возвращающихся недостаточно иметь спальные места, наличие продовольственного обеспечения. Тут главное в возможностях системы здравоохранения для своевременного тестирования и изоляции прибывающих", - сказал представитель оперштаба.

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