Обитатели лагеря в Кулларе. Фото: скриншот видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=11hN-YEmPIg&feature=emb_logo

18 августа 2020, 00:16

Увеличился поток азербайджанцев в лагерь близ Куллара

В связи с окончанием сезонных работ и закрытием предприятий число азербайджанцев, ожидающих отправки на родину в приграничном лагере Дагестана, превысило 1100. Количество еженедельно пересекающих российско-азербайджанскую границу следует увеличить вдвое, заявил один из постояльцев лагеря.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения. После очередной отправки в Азербайджан обитателей лагеря, в пункте размещения в Дагестане осталось около 250 человек, но к 10 августа число людей в официальном временном пункте и стихийном палаточном лагере близ Куллара увеличилось до 700. Более 260 граждан Азербайджана выехали из Дагестана 11 августа, однако спустя сутки число людей в лагере снова превысило 700 человек. По данным на 16 августа, на дагестано-азербайджанской границе собралось около тысячи человек.

На приграничную территорию близ Куллара продолжают прибывать люди, желающие пересечь российско-азербайджанскую границу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. По его словам, по состоянию на 17 августа, общее количество ожидающих в палаточном и стихийном лагерях превысило 1100 человек. Увеличение числа прибывающих в лагерь Аллахвердиев связал с окончанием сезонных работ и закрытием предприятий из-за эпидемии.

Аллахвердиев также отметил, что 18 августа количество человек в очередной группе, которая сможет покинуть лагерь и попасть в Азербайджан, может быть увеличена до 400.

Вокруг официального лагеря близ Куллара расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Азербайджанцы отправляются на родину группами каждую неделю по вторникам. 

Аллахвердиев добавил, что стал инициатором создания группы активистов, которые по мере возможности поддерживают своих соотечественников, оказавшихся в лагере близ Куллара. На данный момент инициативная группа закупает товары первой необходимости, а также оказывает ситуативную финансовую помощь.

Помощь обитателям лагерей оказывает инициативная группа  меценатов-азербайджанцев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" обитатель лагеря Ихтияр ШабановШабанов, по его словам, является представителем данной инициативной группы, занимается сбором запросов на товары первой необходимости и закупкой всего необходимого для обитателей лагеря. Помимо этого инициативная группа также оплачивает медицинские консультации и последующую закупку препаратов, уточнил Шабанов. Он добавил, что инициативная группа сформировалась и начала оказывать помощь азербайджанцам с апреля, однако с прибытием миссии МЧС Азербайджана объемы помощи, оказываемой активистами, снизились, так как нужда в них отпала.

Сотрудники МЧС Азербайджана утром 24 июня установили в палаточном лагере у селения Куллар для ожидающих отправки на родину азербайджанцев дополнительные места и столовую, также начали работу психологи и врачи. Вечером 23 июня в лагерь также прибыли четыре фуры с продовольственной продукцией и инвентарем.

Шабанов также пожаловался на небольшое количество людей, еженедельно пересекающих границу в составе сформированных групп, и предложил увеличить их число с 250 человек до 500 или же увеличить количество рейсов до двух по 250 в каждой группе.

Официальный палаточный лагерь близ Куллара рассчитан на 360 человек, по состоянию на 17 августа, весь лагерь укомплектован, все 360 мест заняты ожидающими перехода через границу, заявила представитель пресс-службы дагестанского управления МЧС России.  Представитель ведомства отметила, что информацию о возможности и необходимости  развертывания дополнительных палаток для размещения ожидающих предоставляет оперативный штаб Дагестана.

Напомним, что обитатели палаточного лагеря в Кулларе жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

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Примечание:

"Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Правозащитники сочли ситуацию в Кулларе основанием для иска в Евросуд".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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