Палаточная столовая в приграничном лагере для азербайджанцев, ожидающих в Дагестане отправки на родину. Стопк-кадр видео https://www.instagram.com/p/CBz9lQvlxW7/

25 июня 2020, 01:05

Дополнительные места развернуты в палаточном лагере для азербайджанцев близ Куллара

Новые палатки, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана установлены для граждан Азербайджана, ожидающих в палаточном лагере у селения Куллар отправки на родину.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. После того как 16 июня еще 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину, во временном лагере у селения Куллар оставалось свыше 400 человек. 23 июня 252 гражданина Азербайджана вернулись на родину. В состав этой группы вошло большинство тех, кто ожидал отправки домой с апреля.

22 июня в палаточный городок прибыла азербайджанская делегация из представителей МВД, МЧС и военных. Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан.

Утром 24 июня в палаточном лагере у селения Куллар для ожидающих отправки на родину азербайджанцев были развернуты дополнительные места и столовая, начали работу психологи и врачи. Привезенное оборудование для новых палаток устанавливали сотрудники МЧС Азербайджана, сообщалось на сайте администрации Дербентского района 24 июня.

"Уже работает столовая, готовы к приему психологи МЧС и врачи", - говорится в сообщении. 23 сотрудника инженерной, медицинской и  пищевой служб  Азербайджана, а также два психолога МЧС страны находятся на территории лагеря,  сообщалось на сайте администрации.

Скриншот поста на странице и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев в Instagram. https://www.instagram.com/p/CBz9lQvlxW7/Вечером 23 июня в лагерь также прибыли четыре фуры с продовольственной продукцией и инвентарем, сообщил и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев 24 июня на своей странице в Instagram. "В 08.00 утра (24 июня) граждане соседнего государства завтракали в новой 95-местной палаточной столовой", - написал Шихиев.

В день открытия дополнительных мест представители официальной делегации Азербайджана посетили вновь развернутый палаточный лагерь, в котором также функционируют медицинский пункт, офис постоянного представителя Азербайджана, сообщалось 24 июня на странице администрации Дербентского района в Instagram.

15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев, 83 участников акции протеста поместили под арест на 10 суток. В отношении 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Отметим, что по данным на 24 июня, общее число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 174, зараженных - до 14305. Этот показатель числа зараженных - самый высокий с начала пандемии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку".

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