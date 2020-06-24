24 июня 2020, 20:09

Семь пациентов в COVID-19 умерли Азербайджане за сутки

Общее число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 174, зараженных - до 14305.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июня в Азербайджане было выявлено 13715 случаев инфицирования коронавирусом. 7503 человека выздоровели, 167 - умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Азербайджане скончались семь пациентов с COVID-19, и общее число умерших составило 174. При этом число зараженных увеличилось на 590 и достигло 14305, проинформировал оперативный штаб при Кабинете министров страны, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным штаба, за период пандемии выздоровели 7768 пациентов, в том числе 265 - за минувшие сутки. 6363 активных больных находятся на лечении в больницах специального режима.

Отметим, что сегодняшний показатель числа зараженных - самый высокий с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 23 июня, когда сообщалось о 508 новых случаях инфицирования COVID-19.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Силовики в Баку задержали 11 участников стихийного протеста", "Более трети новых случаев заражения COVID-19 на Южном Кавказе выявлено в Армении", "Граждане Азербайджана пожаловались на неопределенность с возвращением домой".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 июня 2020, 19:55

24 июня 2020, 18:56

24 июня 2020, 18:45

  • Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях

    Единственным городом юга России, где не ограничивалось число зрителей парада Победы, стал Ставрополь. Принятые организаторами меры профилактики коронавируса недостаточны, а проведение парадов без зрителей бессмысленно, заявили пользователи соцсетей. Они указали на то, что затраченные на парады деньги могли пойти на помощь ветеранам.

24 июня 2020, 18:12

  • Жители Новороссийска сочли бессмысленным парад Победы без зрителей

    Все праздничные мероприятия в Новороссийске сегодня проходят без зрителей, на парад в честь 75-летия Победы были приглашены только ветераны, сообщил мэр города. Парад нужно было отменить из-за коронавируса, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители, которые привыкли участвовать во всех мероприятиях 9 мая.

24 июня 2020, 18:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи