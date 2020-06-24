Семь пациентов в COVID-19 умерли Азербайджане за сутки

24 июня 2020, 20:09

Общее число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 174, зараженных - до 14305.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июня в Азербайджане было выявлено 13715 случаев инфицирования коронавирусом. 7503 человека выздоровели, 167 - умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Азербайджане скончались семь пациентов с COVID-19, и общее число умерших составило 174. При этом число зараженных увеличилось на 590 и достигло 14305, проинформировал оперативный штаб при Кабинете министров страны, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным штаба, за период пандемии выздоровели 7768 пациентов, в том числе 265 - за минувшие сутки. 6363 активных больных находятся на лечении в больницах специального режима.

Отметим, что сегодняшний показатель числа зараженных - самый высокий с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 23 июня, когда сообщалось о 508 новых случаях инфицирования COVID-19.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".