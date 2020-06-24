Взятие крови. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 июня 2020, 03:43

Более 500 человек с COVID-19 выявлено за сутки в Азербайджане

В Азербайджане зафиксировано 508 новых случаев заражения COVID-19, это рекордный суточный прирост инфицированных с начала эпидемии. Число зараженных в стране достигло 13 715, 167 из них умерли.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня в Азербайджане было зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране было выявлено 13 207 фактов заражения, 7168 человек с COVID-19 излечились, 161 умер.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных коронавирусом достигло 13 715. За последние сутки скончались шесть человек, выздоровели и выписаны из больниц 335 человек, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров страны.

По данным штаба, от коронавируса вылечились 7 503 человека, умерли 167, в больницах проходят лечение 6 045 пациентов. С начала пандемии были проведены 432 858 теста, в том числе  6464 за последние сутки.

Отметим, что впервые в Азербайджане суточный прирост заражений превысил 500 случаев. Ранее рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане - 491 - было зафиксировано 21 июня .

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Силовики в Баку задержали 11 участников стихийного протеста", "Более трети новых случаев заражения COVID-19 на Южном Кавказе выявлено в Армении", "Граждане Азербайджана пожаловались на неопределенность с возвращением домой"

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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