Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Азербайджане

22 июня 2020, 00:50

491 новый случай заражения коронавирусом за сутки зафиксирован в Азербайджане. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане составило 148 человек, а инфицированных - 12 238. Жители Баку выразили недовольство в связи с ужесточением карантинного режима в стране.

С 14 июня до 16 июня жесткий карантинный режим действовал в городах Баку, Гянджа, Ленкорань, Сумгаит, а также Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах. При этом карантинный режим, объявленный 6-7 июня, частично был смягчен: в частности, разрешен был выгул собак и работа онлайн-аптек. 19 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах.

В Азербайджане 21 июня выявлен 491 новый случай заражения COVID-19, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Оперативного штаба при Кабинете министров.

По данным штаба, за сутки 21 июня выздоровели и были выписаны из больниц 283 человека, умерли шесть пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Всего в Азербайджане было выявлено 12 729 фактов заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 6 799 человек излечились, 154 умерли, 5 776 человек продолжают лечение в больницах специального режима.

С начала пандемии было проведено 422 049 тестов на коронавирус, в том числе 4947 за последние сутки, сообщили в штабе.

Показатель суточного прироста за 21 июня стал самым высоким с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 20 июня, когда был выявлен 471 новый случай заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .