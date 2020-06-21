Жители Баку выразили недовольство ужесточением карантинного режима

21 июня 2020, 11:13

Решения азербайджанских властей о карантинных ограничениях были неправильными с самого начала, и когда другие страны снимают запреты, Азербайджан вводит их вновь, заявили местные жители. Новая вспышка вируса стала результатом ошибочной политики правительства в противодействии пандемии, считает председатель "Партии граждан и развития", преподаватель медуниверситета Али Алиев.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане составило 148 человек, а инфицированных - 12 238. Ограничительные меры не принесли желаемых результатов, сообщили в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями, объяснив необходимость продления карантинного периода.

С 14 июня до 16 июня жесткий карантинный режим действовал в городах Баку, Гянджа, Ленкорань, Сумгаит, а также Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах. При этом карантинный режим, объявленный 6-7 июня, частично был смягчен: в частности, разрешен был выгул собак и работа онлайн-аптек. 19 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах.

В крупных городах и отдельных районах Азербайджана с 00.00 по местному времени 21 июня (с 23.00 мск 20 июня) до 06.00 по местному времени 5 июля (05.00 мск 5 июля) ужесточен особый карантинный режим. В Баку, Сумгаите и Гяндже, в также в Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах выход из дома разрешен только по смс-пропускам. Сотрудники учреждений, деятельность которых в период карантина разрешена, будут выходить на работу в разное время. Торговые центры временно закрыты, заведения общепита смогут выполнять только заказы на дом. Приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, запрещается также оказание косметических услуг на дому. Закрыты музеи и выставочные салоны, запрещено проведение спортивных соревнований, в том числе на открытом воздухе, следует из постановления Кабинета министров Азербайджана.

Председатель "Партии граждан и развития" (ПГР), преподаватель кафедры биохимии Азербайджанского медицинского университета Али Алиев считает, что новая вспышка вируса стала результатом "ошибочной политики правительства в противодействии пандемии". По его словам, "с медицинской точки зрения, ограничения, принятые в марте, были оправданными".

"Статистические показатели были еще небольшими и своевременно введенные ограничения, усиление социальной изоляции позволили сдержать рост. Но неясно, на каком основании оперативный штаб с конца апреля стал стремительно снимать ограничения. При этом, никаких мер по контролю за соблюдением социальной дистанции и использования защитных средств не было принято. С середины мая все ограничения на передвижение были сняты, и число случаев заражения стало быстро расти. Только в начале июня был введен масочный режим. Сейчас создалась парадоксальная ситуация: в большинстве стран ограничения снимаются, восстанавливается нормальная жизнь, а у нас начинается второй этап жесткого карантина. Я не знаю, кто-нибудь в оперативном штабе понес наказание за неправильное решение о смягчении карантина в начале мая, или нет. Или, может, кому-то была выгодна такая ситуация, чтобы восстановить жесткие ограничения", - предположил Алиев.

Разрешительная система передвижения уже вводилась в стране с 5 апреля по 18 мая. Активисты усмотрели в этих мерах нарушение фундаментальных свобод.

При этом, он обратил внимание на то, что в условиях жесткого карантина ограничивается политическая деятельность.

"Конечно же, в этих решениях есть и политико-экономические аспекты. С политической точки зрения, собрания запрещены, мы не можем ни с кем встречаться, выезжать из Баку. Ограничения очень мешают нашей политической деятельности", - отметил Алиев.

По его словам, в условиях низких цен на нефть правительству пришлось выбирать между двумя плохими сценариями. "Если правительство восстанавливает экономическую активность, снимает все ограничения, возобновляет международное сообщение, то в стране резко возрастает спрос на доллары США. А в условиях падения цен на нефть валютная выручка снизилась. При этом Азербайджан сильно зависит от импорта потребительских товаров. При предполагаемом поступлении в страну в этом году 8-10 млрд долларов, объем импорта прогнозируется в 13 млрд долларов. В такой ситуации власти вынуждены будут провести девальвацию маната, а это спровоцирует социальное недовольство", - сказал лидер ПГР.

Он пояснил, что, "ужесточая ограничения, правительство убивает экономическую активность, оказывая населению мизерную помощь". "Это тоже вызывает недовольство. Однако для предотвращения волнений власти используют ограничения прав и свобод во время карантинного режима. Но вечно людей в карантине нельзя держать", - заявил он.

Председатель Центра экономических исследований Губад Ибадоглу раскритиковал действия властей в борьбе с пандемией.

"Если бы правительство Азербайджана пустило все на самотек, то результаты были бы лучше, наверное. Оперативный штаб при Кабинете министров делает то, что не нужно, а то, что нужно, не делает. В борьбе с коронавирусом фактически все усилия провалились, так власти еще ухудшили до критической точки состояние бизнеса. Неоднократное открытие и закрытие предприятий в короткий срок наносит урон бизнесу. В марте-апреле, когда все закрыли, предприниматели сильно пострадали от простоя. Когда в мае разрешили работать, многие вложились в покупку оборотных средств, запаслись товарами в ожидании роста спроса после двух месяцев простоя. Теперь вновь закрывают. Бизнесмены понесут еще больший убыток. Потому что у многих товары были приобретены под летний сезон", - сказал Ибадоглу.

По его мнению, сокрушительный удар пришелся на туристическую отрасль. "В условиях закрытых границ многие туроператоры хотели переориентироваться на внутренний рынок. Но власти запретили сейчас посещение пляжей, выезд в регионы. Надо было осторожно выходить из прежнего карантина, а не открывать все и теперь заново закрывать", - считает эксперт.

Лейла Садыхова, владелец небольшого салона красоты в Ясамальском районе Баку выразила недовольство введением жесткого карантинного режима.

"Полтора месяца мы не работали в апреле-мае и опять нас закрывают. Я получила в качестве компенсации с учетом прошлогодних налоговых выплат 500 манатов (300 долларов), а две мои сотрудницы - по 250 манатов (по 150 долларов). Но этого мало, на эти деньги трудно прожить. Понимаю, эпидемия, однако жить тоже надо. Когда в середине мая мы открылись, я закупила много дезинфекционных средств, масок. Это тоже дополнительные расходы. Еще ударом для нас стало то, что две недели подряд в выходные людям вообще не давали выходить из дома. Ведь в парикмахерские, салоны красоты люди по выходным ходят", - сказала Садыхова корреспонденту "Кавказского узла".

Арендатор чайханы на бакинском бульваре Самир Мурадов также заявил о проблемах из-за карантина.

"Мы еще не оправились после весеннего карантина, так опять нас закрывают. Даже когда нас открыли в середине мая, сначала мы работали до пяти часов, а потом - до десяти вечера. Но летом люди выходят на прогулки поздним вечером, когда жара спадает. Ведь летом чайхана работает на открытом воздухе. Никакой опасности для распространения вируса такие объекты не представляют", - уверен Мурадов.

Жительница Баку Гюльнара Гулиева считает решения властей по карантинным мерам неправильными.

"С самого начала надо было все хорошо продумать. Почему Италия, Испания, где люди еще совсем недавно падали прямо на улицах, уже восстановились, открыли границы, а мы возвращаемся в карантин. Чем загонять людей по домам, лучше все силы полиции направили бы на контроль за ношением масок, соблюдением дистанции. Все лето пропало. Мало того, что мы не можем выехать за рубеж, так и у себя на пляж не можем сходить. Как можно летом разрешать людям выходить на улицу всего на два часа. Может, у кого-то нет кондиционера, и он спасался от жары в тени деревьев в парках?", - сказала девушка.

Продавец в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Керим Алиев также недоволен ужесточением карантинного режима.

"Опять мы закрываемся и непонятно, когда нас откроют. В прошлый раз владелец магазина выплатил лишь небольшую сумму. Так и его тоже можно понять - он же не имел доходов. Еще больше угнетает запрет на выход из дома. Только на два часа можно выходить в день…", - посетовал молодой человек.

Бакинец Сахават Агаев не имеет постоянной работы и подрабатывает грузчиком или помогает в ремонтных работах. "В прошлый раз мне как официально безработному выплатили дважды по 190 манатов (около 112 долларов). Но этого очень мало для нашей семьи. Моя супруга - продавец в магазине одежды, и она также не работала и не получала зарплату. Теперь она опять не будет работать, я тоже не смогу выходить в поисках разовой работы. И будем ждать, может, государство опять что-то выплатит. Но выплаты производятся через некоторое время, а доходы то у меня поденные", - рассказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

Врач одной из частных клиник Баку Адиль Гейбулла считает ужесточение карантинного режима оправданными.

"К сожалению, у нас рано стали выходить из карантинного режима, смягчать его условия. В результате, мы достигли почти суточного прироста в 500 случаев. Такого здравоохранение просто не выдержит. Главное сейчас - сберечь жизнь людей. Эпидемию можно остановить, резко уменьшив контакты между людьми. Но люди должны понять, что нужно беречь себя и своих близких. Нужно соблюдать меры защиты: часто мыть руки, носить маску, без надобности не выходить из дома", - заявил Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .