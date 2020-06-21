Ужесточение карантина не дало результатов в Азербайджане

21 июня 2020, 00:12

Пять человек скончались от COVID-19 в Азербайджане за сутки. Общее число умерших достигло 148, зараженных - 12 238. Ограничительные меры не принесли желаемых результатов, сообщили в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями, объяснив необходимость продления карантинного периода.

Как сообщал "Кавказский узел", к 19 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане составило 143 человека, а число инфицированных - 11 767, излечились 6192 пациента.

С 14 июня до 16 июня жесткий карантинный режим действовал в городах Баку, Гянджа, Ленкорань, Сумгаит, а также Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах. При этом карантинный режим, объявленный 6-7 июня, частично был смягчен: в частности, разрешен был выгул собак и работа онлайн-аптек. 19 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах.

За минувшие сутки в Азербайджане от коронавируса скончались еще пять человек, при этом выздоровел 191 пациент. Число зараженных увеличилось на 471. За период пандемии в стране зарегистрировано 12 238 инфицированных, 148 из которых скончались, 6516 - вылечились. 5574 активных больных продолжают лечение в больницах специального режима, сообщил оперативный штаб при кабинете министров.

Среди умерших за минувшие сутки - заместитель главы администрации Самхуского района Газанфар Алиев. Он поступил в больницу 14 июня в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, сообщило агентство АПА со ссылкой на главврача Геранбойской районной больницы Ифтихара Зейналова.

В числе зараженных оказался депутат парламента Азербайджана, 55-летний Сахиб Алыев. "Получил результаты тестов на коронавирус. К сожалению, они положительные", - цитирует парламентария агентство Report.

Объявленные в Азербайджане 6-7 июня и 14-15 июня ограничительные меры не дали желаемого результата, сказала 20 июня на пресс-конференции в оперативном штабе заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Ягут Гараева.

"К сожалению, ограничения в выходные в конце двух недель не привели к ожидаемым результатам. Число случаев заражения не стало уменьшаться, а напротив возросло", - отметила Гараева.

Она добавила, что в связи с этим возникла необходимость в более продолжительном жестком карантинном режиме в крупных городах и районах.

"Надо снизить социальную активность. Каждый гражданин может стать источником инфекции, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Сегодня нет вакцины от этого вируса и лекарств, нужно просто оберегать себя", - сказала Гараева.

Вместе с тем она заявила, что вирус "мутирует" и зараженные стали выздоравливать медленнее. "Мутация вируса продолжается. Сегодняшнее заболевание более тяжелое. Сейчас очень мало бессимптомных пациентов", - заявила Гараева.

По ее словам, в течение последней недели наблюдается значительный прирост числа пациентов с двусторонней пневмонией, тесты на коронавирус у которых показали отрицательный результат. "В соответствии с мировой практикой их принимают в качестве пациентов с COVID-19. "Для них выделены больницы, и все они получают медицинские услуги", - сказала Гараева.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .