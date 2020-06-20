Четыре пациента с COVID-19 умерли в Азербайджане за сутки

20 июня 2020, 04:07

За сутки в Азербайджане подтверждено 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это рекордный суточный прирост инфицированных с начала эпидемии. Число зараженных достигло 11 767, из них 143 пациента умерли. Власти определили правила жесткого карантина для отдельных населенных пунктов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 17 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане составило 139 человек, а число инфицированных - 11 329, излечились 6192 пациента. Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти продлили до 1 августа особый карантинный режим в Азербайджане, в крупных городах и некоторых районах на две недели вновь ввели sms-пропуска для передвижения жителей, закрыли торговые центры и предприятия сферы услуг. Для лечения пациентов с COVID-19 в стране дополнительно было перепрофилировано 12 больниц.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 19 по 20 августа в Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли четыре зараженных COVID-19 пациента, 133 человека выздоровели и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны.

Этот показатель прироста инфицированных за минувшие сутки является самым высоким с начала пандемии. Ранее рекордный рост заболеваемости был зафиксирован 14 июня, тогда выявили 387 зараженных.

В результате общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 11 767 человек, из них выздоровели 6 325, скончались - 143, 5299 больных лечатся в стационарах, отмечается в сообщении. С начала эпидемии проведено 410 475 тестовых исследований, из них 6976 - за последние сутки, сообщил оперштаб.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 июня подписал постановление о продлении срока особого карантинного режима в стране и введении строгого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах на две недели, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров страны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Разрешительная система передвижения уже вводилась в стране с 5 апреля по 18 мая. Активисты усмотрели в этих мерах нарушение фундаментальных свобод.

На период строгого карантина в этих населенных пунктах будут действовать три режима передвижения граждан. При наличии служебных удостоверений разрешено передвижение работников администрации президента, кабинета министров, парламента и его аппарата, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, глав государственных юридических лиц и их заместителей, работников правоохранительных органов, судов, военнослужащих и адвокатов. Свободно смогут передвигаться аккредитованные в Азербайджане дипломаты и работники международных организаций.

Работники остальных госучреждений и частных организаций в сфере коммунальных и экстренных служб, предприятий нефтяной промышленности, обеспечения транспорта и непрерывных производств, работники сферы сельского хозяйства, а также журналисты, смогут передвигаться при наличии разрешения, полученного путем регистрации на портале icaze.e-gov.az.

Остальные граждане смогут покидать место жительства только для получения неотложной медицинской помощи, покупки продуктов, лекарств, посещения банка или почты. С этой целью они должны получить sms-пропуск, отправив уведомление на номер 8103. Разрешения будут предоставляться на два часа. В чрезвычайных ситуациях и при угрозе жизни получение разрешений на выход из жилья не потребуется.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .