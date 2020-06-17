Врачи. Фото Piron Guillaume, unsplash.com

17 июня 2020, 04:08

Число умерших от COVID-19 в Азербайджане достигло 126

В Азербайджане за сутки подтверждено 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре инфицированных скончались.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане составило 122 человека, а число инфицированных - 10 324, излечились 5739 пациентов.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 9 июня власти продлили его действие до конца месяца. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 15 по 16 июня в Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии число инфицированных возросло до 10 324 человек, говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров страны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Умерли еще четыре зараженных, число смертей от коронавируса достигло 126, отмечается в сообщении. После выздоровления из больниц за сутки выписаны 209 человек, общее число излечившихся возросло до 5 948, на лечении в стационарах находятся 4 588 больных.

С начала эпидемии проведено 391 699 тестовых исследований, 4801 из них - за последние сутки, отмечается в сообщении штаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Силовики разогнали акцию протеста азербайджанцев в Кулларе", "Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи", "Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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