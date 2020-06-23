Более 250 азербайджанцев вернулись на родину из Дагестана

23 июня 2020, 20:52

252 гражданина Азербайджана, которые не могли выехать из Дагестана после закрытия границы из-за пандемии коронавируса, вернулись на родину, сообщил оперштаб страны. В состав этой группы вошло большинство тех, кто ожидал отправки домой с апреля, рассказал вернувшийся на родину житель Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. После того как 16 июня еще 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину, во временном лагере у селения Куллар оставалось свыше 400 человек. В список на отправку в Азербайджан очередной группы были включены люди, которые находятся в Дагестане с апреля, кроме отбывающих административный арест после акции протеста 15 июня. По данным на 22 июня на границе с Азербайджаном оставался 541 человек. Они жаловались на качество питания, жару и неопределенность с возвращением на родину.

Через погранично-пропускной пункт "Самур" 23 июня в Азербайджан сегодня вернулись 252 гражданина страны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана. В соответствии с требованиями "особого карантинного режима" все они были размещены в карантинных пунктах, сказал он. Количество граждан, которые могут вернуться из Дагестана зависят от возможностей карантинных пунктов Азербайджана, пояснили в оперштабе.

Информацию о возвращении на родину из Дагестана более 250 человек подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и постоялец палаточного лагеря в Кулларе Эльшан Мухтаров, который вернулся на родину в составе этой группы.

"Сегодня привезли самую большую группу. С 18 мая раз в неделю из Куллара привозили по 100-130 человек. На прошлой неделе было 155 человек. Сейчас нас 252 человека. Главное, что в этот раз список был составлен справедливо и в него вошли большинство тех, кто находился в Дагестане с апреля. Но все равно человек 20 из них еще остались. Но это были люди, которые не зарегистрировались в палаточном лагере, а жили в стороне от него. Кроме того, 40 человек из тех, кто приехали в апреле, все еще отбывают административный арест из-за событий 15 июня", - рассказал Мухтаров.

15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев, 83 участников акции протеста поместили под арест на 10 суток. В отношении 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца.

По его словам, сейчас в Кулларе остаются порядка 250-300 человек. "После нашего отъезда в палатках освободилось много мест, и люди из стихийного лагеря смогут перевестись туда. Там же могут размещать вновь прибывающих. Со вчерашнего дня (22 июня) там развернули две полевые кухни сотрудники МЧС Азербайджана", - сообщил Мухтаров.

Он рассказал, что вернувшихся в Азербайджан разместили в палаточном лагере МЧС страны прямо на границе. "Тут очень много палаток - около 100. В каждой нас разместили по пять человек, дали чистые постельные принадлежности. В палатках работают вентиляторы. Кормят нас в столовой - это помещение сборной конструкции. Питание хорошее. Солдаты периодически приносят чай", - сказал Мухтаров.

По его словам, по прибытии у всех взяли пробы на коронавирус, их обследовали медработники. "Только у одного человека была повышенная температура тела, его увезли в Губинскую районную больницу", - отметил Мухтаров.

22 июня в Азербайджане было зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране было выявлено 13 207 фактов заражения, 7168 человек с COVID-19 излечились, 161 умер. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Мухтаров предположил, что следующую группу азербайджанцев привезут скоро. "Тут есть места еще на 200-250 человек [...] Сейчас внимание к тем, кто остался в Дагестане, повысилось. Сегодня солдаты повезли туда готовую пищу. Так будет каждый день, пока не привезут всех", - сказал он.

По слова Мухтарова, всех прибывших предупредили, что они пробудут на карантине от 7 до 14 дней. "Главное, что мы уже в Азербайджане, неопределенности больше нет. Когда отпустят, тогда разъедемся по домам", - отметил он.