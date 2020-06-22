Десять человек получили по два месяца ареста после протестов в Кулларе

22 июня 2020, 19:26

Все десять подозреваемых в нападении на полицейских в Кулларе арестованы по решению суда на два месяца. На границе с Азербайджаном остается 541 человек. Жители палаточного лагеря жалуются на качество питания, жару и неопределенность с возвращением на родину.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев, 83 участников акции протеста поместили под арест на 10 суток. В отношении 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, пятерых из них суд поместил под стражу на два месяца.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. После того как 16 июня еще 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину, во временном лагере у селения Куллар оставалось свыше 400 человек. В список на оправку в Азербайджан очередной группы были включены люди, которые находятся в Дагестане с апреля, кроме отбывающих административный арест после акции протеста 15 июня.

Адвокат рассказал о возможных рисках для арестованных азербайджанских граждан

После протеста у села Куллар под стражу на два месяца заключены десять граждан Азербайджана, подозреваемых в применении насилия к полицейским и умышленном повреждении чужого имущества. Рассмотрение ходатайства следователя прошло 19 июня и продлилось до позднего вечера, так как всем задержанным санкция рассматривалась по отдельности, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Магарамкентском районном суде.

Граждане иностранного государства, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности на территории России, могут быть выдворены из страны по решению суда с последующим запретом на въезд в Россию в течение длительного срока, отметил адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал".

"Есть перечень административных статей, за которые иностранные граждане обязательно подлежат выдворению. По федеральному закону о порядке въезда в Россию и выезда из страны, иностранному гражданину могут запретить въезд на территорию государства, если его действия создают реальную угрозу обороноспособности государства, безопасности общественному порядку или здоровью населения. Это размытая формулировка, но под нее фактически подпадают граждане Азербайджана, которые были привлечены к ответственности в ходе беспорядков у селения Куллар. Эти события получили резонанс, и решение о запрете на въезд в Россию может быть мотивировано тем, что нарушение, за которое они были привлечены, создавало угрозу общественному порядку", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов пояснил, что решение о запрете на въезд в Россию или нежелательности пребывания в стране иностранному гражданину, которого привлекли к уголовной ответственности, выносится после того, как он уже отбыл назначенное ему наказание. Решение может быть оформлено одним из органов исполнительной власти - МВД, прокуратурой, министерством юстиции или ФСБ, а рассматривает его суд, добавил он.

"Если в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело, то сначала проводятся следственные действия, суд рассматривает дело и назначает наказание в случае признания вины. Если суд избирает реальный срок, то иностранный гражданин должен отбыть его в колонии или тюрьме в России, а по окончании может быть выдворен из страны с установлением запрета на возвращение на пять-десять или более лет. Обычно такие решения принимаются в последние дни до окончания срока, после чего иностранного гражданина помещают в Центр временного содержания иностранцев. Это тоже своего рода тюрьма, где он ожидает отправки домой. Сам процесс выдворения может затянуться на несколько месяцев и даже на год", - сказал Магомедов.

Он добавил, что решение о выдворении с запретом на въезд в страну может быть принято в отношении тех, кто был приговорен не только к реальному, но и к условному сроку или штрафу. При этом Магомедов отметил, что решение о запрете на въезд можно обжаловать, "но шансов на то, что это поможет, мало". "Запрет на въезд в Россию может быть пересмотрен, если у человека здесь проживают близкие родственники", - отметил он.

Списками ожидающих отправку на родину займутся МЧС и МВД Азербайджана

Сегодня в палаточный городок, установленный на границе Дербентского и Магарамкентского районов, прибыла азербайджанская делегация из представителей МВД, МЧС и военных, сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев на своей странице в Instagram.

"Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан", - говорится в сообщении Шихиева.

На территории Дербента и Дербентского района находится 541 гражданин Азербайджана. Все они ждут открытия границы. Очередной коридор для пропуска через границу будет открыт 23 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель азербайджанской диаспоры в Дербенте Гани Панаев, который также присутствовал на встрече с азербайджанской делегацией.

"Список людей уже составлен. Туда вошли порядка 250 человек. В основном это те, кто находится в лагере уже больше двух месяцев, те, кому не хватило места в палаточном городке, и кто был вынужден жить в стихийном лагере. Принять всех сразу Азербайджан сейчас не может, так как положение с заболеваемостью там тяжелое, люди все еще заражаются, умирают", - отметил он.

21 июня в Азербайджане было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 491. Всего в Азербайджане было выявлено 12 729 фактов заражения. 6799 человек излечились, 154 умерли. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Панаев сообщил, что высокопоставленные чиновники из МЧС и МВД Азербайджана взяли под контроль ситуацию в палаточном городке и сами будут заниматься составлением списков, "чтобы все было по-честному". Также они намерены увеличить количество палаток для размещения еще 50-60 человек, добавил Панаев.

"Кроме того, МЧС Азербайджана развернет две палатки-кухни, каждая из которых сможет обслуживать по 450 человек. Это делается с запасом, на тот случай если будет наплыв приезжающих. Обслуживание этих палаток берет на себя МЧС Азербайджана", - пояснил Гани Панаев, добавив, что азербайджанская сторона договорилась о совместной работе с местными властями.

Жители палаточного лагеря пожаловались на качество еды и неопределенность с отправкой на родину

Попасть в палаточный лагерь МЧС можно только после получения отрицательного теста на коронавирус, рассказал гражданин Азербайджана, отказавшийся назвать свое имя.

"Многие решают уехать обратно, так и не дождавшись своей очереди на заселение. Я приехал сюда на своей машине с Дальнего Востока, подожду еще пару дней, если меня не отправят домой, то поеду обратно. Потому что, сколько еще здесь придется провести, я не знаю. Постоянно отодвигают дату открытия границы. Сейчас вообще говорят, что до 1 августа границу не откроют. А что будет после 1 августа? Может еще на два месяца отложат или вообще до нового года", - заявил мужчина.

По его словам, находиться в палаточном лагере в жару невозможно. "Я сижу в своей машине, потому что под открытым солнцем стоять невозможно, а в палатках нечем дышать", - пожаловался гражданин Азербайджана.

Он заявил, что вынужден сам покупать себе еду, поскольку не может питаться тем, что дают в столовой. "Может, кому-то и нравится та еда, которую им дают, но я ее есть не могу. Все приходится себе покупать самому. Но здесь нет никаких заработков, а деньги заканчиваются. Да я и не нуждаюсь в помощи со стороны, мне не нужно чужого. Единственное, чего я хочу, это попасть к себе на родину. Там меня ждут дети, внуки. Зачем нас здесь держат, мы же не животные в зоопарке, у нас у всех есть семьи, дом", - сказал мужчина.

Другой житель лагеря Эльшан Мухтаров рассказал, что еду в столовой дают три раза в день, но те, у кого есть деньги, сами покупают себе продукты.

"Дают гречку, рис, сосиски, яйца. Конечно, качество еды не очень. У кого есть деньги, покупают в магазинах продукты", - сказал Мухтаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он также пожаловался на неопределенность с отправкой на родину.

"Несколько дней назад объявили, что поедут те, кто тут с апреля. Но сейчас конкретный список не объявляют. За последние дни в Кулларе вновь увеличилось число людей. Приехали порядка 40-50 человек, большинство - женщины и дети. Всего тут опять уже 450-460 человек. Люди прибывают в ожидании того, что по вторникам проводится отправка. Сегодня приезжал какой-то генерал из Азербайджана. Он тоже ничего определенного не сказал. Мы не знаем, сколько человек повезут и по какому принципу будет составлен список", - посетовал Мухтаров.

По его подсчетам, тех, кто уже два месяца ожидает в лагере отправки на родину, порядка 80-90 человек.

Мухтаров также сказал о невыносимой жаре в палатке днем.

Другой житель лагеря Хикмет Мирзоев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в лагере он находится с апреля.

"Мы уже устали ждать. Каждый раз из тех, кто в палатках, отправляют по 30-40 человек, остальные уезжающие - вновь прибывшие. Это несправедливо. Вот сейчас готовится новая отправка, но ясности нет", - сказал Мирзоев.

По его словам, у многих денег не осталось. "Посылают деньги знакомые азербайджанцы из российских городов. Водители грузовых автомобилей, везущие товары в Азербайджан, помогают, чем могут. Люди делятся между собой водой, продуктами, сигаретами. Но нас сейчас беспокоит не питание, мы и есть не хотим от нервного перенапряжения. Мы хотим домой", - заявил Мирзоев.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".