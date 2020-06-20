Суд арестовал пятерых подозреваемых в нападении на полицейских в Кулларе

20 июня 2020, 00:36

Магарамкентский районный суд поместил под стражу на два месяца участников акции протеста в лагере временного размещения на границе Дагестана и Азербайджана, подозреваемых в применении силы к сотрудникам полиции. В Дагестане установилась жаркая погода, и находиться в лагере становится все труднее, рассказали азербайджанцы, ожидающие отправки на родину.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев, 83 участника акции протеста поместили под арест на 10 суток. В отношении 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов для них был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. После того как 16 июня еще 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину, во временном лагере у селения Куллар оставалось свыше 400 человек. В список очередной группы граждан Азербайджана, которые в ближайшие дни отправятся на родину, были включены люди, которые находятся в Дагестане с апреля, кроме отбывающих административный арест после акции протеста 15 июня.

Следствие ходатайствовало об аресте 10 граждан Азербайджана, которые подозреваются в применении не опасного для жизни насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ст.167 УК РФ), рассказал 19 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

Сотрудник ведомства рассказал, что Магарамкентский районный суд приступил к рассмотрению ходатайств следователей 15 июня, по данным на 18.00 мск 19 июня, он избрал меру пресечения пятерым подозреваемым – все они помещены под стражу на два месяца. Материалы по каждому подозреваемому рассматриваются отдельно, пояснил он.

Обитатели палаточного лагеря указали на неопределенность с отправкой домой

К протесту в палаточном лагере призывали люди, которые в нем не проживали, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" постоялец пункта временного размещения. "Сюда приходили несколько человек, они подстрекали народ... Я пытался отговорить тех, кого знал, что не стоит протестовать, но меня никто не послушал", – рассказал он. Сейчас, по его словам, обстановка в лагере спокойная, конфликтов с дежурящими у лагеря сотрудниками полиции не возникает. "Возле лагеря всегда были сотрудники полиции... Они к нам хорошо относились, и их отношение после конфликта к нам не изменилось", – пояснил житель Азербайджана.

По его словам, сейчас готовится список людей, которых отправят домой в ближайшие дни. "Сюда приехал человек из Азербайджана, он, как я знаю, готовит список для отправки. Сколько в нем будет человек и когда точно будет отправление, мы пока не знаем", – рассказал постоялец лагеря.

Находиться в палатках в жару с каждым днем все сложнее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один житель Азербайджана. "Днем температура здесь поднимается чуть ли не под 50 градусов. Очень жарко. Днем невозможно выйти на улицу – сразу сгоришь под солнцем. Кормят нас три раза в день – в столовой дают завтрак, обед, ужин. Но здесь есть те, у кого проблемы с желудком, и не все могут есть эту еду", – рассказал постоялец лагеря. В последнее время помощь со стороны местных предпринимателей и жителей близлежащих сел значительно сократилась, отметил он.

Азербайджанец рассказал, что работал на вещевом рынке в Тюмени, но его закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. По словам азербайджанца, о закрытии границы он знал, но приехал в Дагестан, так как ему сообщили, что "раз в неделю приезжают автобусы, которые отвозят людей из Дербентского района к границе". Он сказал, что 20 дней провел практически на улице – в стихийном лагере у селения Куллар, а 15 дней назад перебрался в лагерь, построенный МЧС.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По словам азербайджанца, дома у него трое детей школьного возраста, и он в семье является единственным кормильцем – заработанные в России деньги он отправлял родным. "Дома меня ждет семья. За последнее время я не смог отправить домой деньги, так как сам остался без заработка. Они сейчас находятся в трудном положении, и я как глава семьи должен находиться с ними вместе, а не здесь, на улице", – пожаловался он.

Он рассказал, что постояльцам лагеря постоянно обещают, что они скоро уедут. "Отправку постоянно откладывают... Точную дату, когда нас отвезут на границу, мы не знаем. Никто толком ничего не говорит", – отметил азербайджанец.

По его словам, сейчас палаток в лагере не хватает всем, кто приезжает. "В лагере нас 362 человека. Всем, кому не хватило здесь места, вынуждены спать на улице, в своих машинах или поселиться у своих знакомых в разных селах. Сюда постоянно приезжают женщины с детьми, старики. Их в первую очередь и вывозят. В прошлый раз только 14 человек вывезли из числа тех, кто долго находился в палатках. И то, это были те, у кого проблемы со здоровьем. А мы так и остаемся здесь", – посетовал постоялец лагеря.

Житель Азербайджана Абель рассказал, что жителям лагеря оказывают поддержку дальнобойщики, проезжающие по федеральной трассе, вдоль которой находится лагерь. "Они останавливаются, делятся тем, что есть у них. Это, конечно, небольшая помощь, но все равно все благодарны. Мы понимаем, что у них самих есть семьи и им надо их кормить", – отметил он.