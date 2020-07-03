Участники протестов в лагере близ Куллара не признали своей вины

03 июля 2020, 16:24

Арестованные по уголовному делу о протестах в лагере на границе Дагестана и Азербайджана считают себя невиновными, им нанят адвокат. Данные властей Дербентского района и местной национально-культурной автономии азербайджанцев о числе людей, находящихся сейчас в лагере, существенно разошлись.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Поток прибывающих в лагерь снизился.

Ранее жители палаточного лагеря жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Они раскритиковали власти Азербайджана за ситуацию в Кулларе.

Для защиты трех арестованных по уголовному делу привлечен адвокат, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор агентства Turan Мехман Алиев, вовлеченный в кампанию по защите прав активистов из лагеря. Он заявил, что арестованные не признают себя виновными, но не смог уточнить, кому именно нанят адвокат.

По его словам, в палаточный лагерь прибывают все новые граждане Азербайджана, желающие вернуться на родину. "Не должно быть препятствий для возвращения людей на свою родину. Азербайджан имеет соответствующие обязательства в рамках Европейской конвенции прав человека", – подчеркнул Алиев.

Все 83 человека, которые находились под административным арестом, находятся в палаточном лагере, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Баку, не пожелавший назвать своего имени. "Тогда арестовали моего брата и еще четверых родственников. Им дали по 10 суток. На самом деле они не совершали противоправных действий, а всего лишь требовали пропустить их к азербайджанской границе. Но арестовывали уже всех без разбору. Все уже, кто получил суточные аресты, вышли и находятся в палаточном лагере, ждут возвращения в Азербайджан", – рассказал он.

Бакинец отметил, что условия в лагере, по его данным, улучшились. "Кормят неплохо, создали душевые, есть регулярный медицинский контроль", – рассказал он. Житель Азербайджана пояснил, что его родственники, которые сейчас находятся в лагере, находились на заработках в Махачкале и после начала пандемии решили вернуться на родину.

По словам главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, обращений со стороны задержанных или их родственников с просьбой обеспечить защиту не было. "В основном интересуются журналисты", – отметила правозащитница.

По мнению Ганнушкиной, российская сторона должна была пропустить граждан Азербайджана к границе. Российская Конституция позволяет каждому человеку покинуть беспрепятственно территорию страны, указала Ганнушкина. "Они перешли бы нашу границу, оказались на нейтральной полосе", – пояснила Ганнушкина. Там, по ее мнению, азербайджанская сторона занялась бы своими гражданами. Против пропуска граждан Азербайджана на нейтральную полосу выступили спецслужбы, полагает правозащитница.

Граждане Азербайджана, против которых возбуждено уголовное дело, могут не знать русский язык на должном для понимания судопроизводства уровне, государство должно обеспечить им переводчика, добавила Ганнушкина. "Их обязаны обеспечить переводчиком по нашему закону", – сказала она. Правозащитница не исключила, что переводчики будут переводить "не так, как надо". В таких обстоятельствах важно обзавестись хорошим адвокатом, важно также постоянное внимание прессы, подчеркнула Светлана Ганнушкина.

По данным агентства Turan, обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России были предъявлены: Агаеву Нахиду Рахман оглы (1980 года рождения), Ахмедову Эльбрусу Идрис оглы (1983 года рождения), Гусейнову Ровшану Ариф оглы (1988 года рождения), Гиясову Таралу Назим оглы (1996 года рождения), Намазову Джейхуну Арзу оглы (1999 года рождения), Имамалиеву Эмину Сахиб оглы (1999 года рождения), Мусаеву Эльмару Магомед оглы (1990 года рождения), Мехтиеву Эльмару Гайдар оглы (1990 года рождения), Мурадову Анвару Буржула оглы (1990 года рождения), Ферекзада Азизу Афган оглы (1994 года рождения). После событий 15 июня в лагере постоянно находятся азербайджанские силовики. Их миссия – не позволять возникновений новых протестов, предположил ранее директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

Местные власти сообщили о 400 людях в лагере, а национальная автономия – о 820

На территории Дербента и Дербентского района находятся около 400 граждан Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Дербентского района.

По словам представителя района, один раз в неделю азербайджанская сторона принимает по 250 человек. "Во вторник (30 июня. – Прим. "Кавказского узла") домой смогли отправиться 244 человека. За неделю до этого через границу была переправлена еще одна группа из 255 человек. Следующая отправка ожидается также во вторник, 7 июля", – сообщил сотрудник пресс-службы. Списки людей для отправки составляются сотрудниками МЧС Азербайджана, уточнил он и добавил, что жители Азербайджана продолжают прибывать в район в надежде пересечь границу.

При этом председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Махачкалы, член совета при главе Республики Дагестан по межнациональным отношениям Ракиф Азизов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 3 июля в палаточном лагере в Кулларе зарегистрированы 820 граждан Азербайджана.

По его словам, после отправки очередной группы в Азербайджан прибывают все новые люди. Ситуация в лагере спокойная, люди обеспечены всем необходимым, указал Азизов. Он также сообщил, что при лагере постоянно находятся представители кабинета министров, МВД, МЧС и Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, которые заняты вопросами обеспечения граждан. По информации Азизова, людей кормят четыре раза в день, снабжают предметами первой необходимости.

По мнению главы национально-культурной автономии, пропустить всех, кто сейчас находится в лагере, в Азербайджан невозможно из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Однако "возможности палаточного лагеря в Кулларе уже на исходе", признал он. "По мне, можно было бы пропускать женщин, детей, стариков и больных. Остальные, трудоспособные, могут оставаться в России. Тем более что эпидемиологическая ситуация [в Дагестане] здесь улучшается. В Махачкале есть много поденной работы. Чем жить в лагере, лучше работать, наверное. Надо с пониманием относиться к ситуации. Сейчас по всему миру много людей, которые оказались вдали от своих стран и не могут вернуться", – отметил Азизов.

В оперштабе при кабинете министров Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что 30 июня из Дагестана в Азербайджан перешли еще 250 человек, они были размещены на карантинном пункте в приграничной зоне Азербайджана. В оперштабе сказали, что за последние полтора месяца по сухопутной границе в Азербайджан через Дагестан вернулось около 1000 человек.

Прием граждан осуществляется в соответствии с возможностями карантинных пунктов Азербайджана, подчеркнули в оперштабе кабинета министров.

Мест в лагере не хватает

Палаточный лагерь заполнен, люди вынуждены жить в самодельных палатках вдоль забора у дороги, под деревьями или в собственных машинах, на которых они приехали из разных регионов России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" гражданин Азербайджана, который уже месяц находится на территории Дербентского района.

"Находиться в лагере невозможно, очень жарко. Люди продолжают прибывать. Нам обещают, что до конца этого месяца здесь никого не останется. Но поверить в это сложно, дату открытия границы откладывали уже несколько раз", – отметил он.

Он рассказал также, что видел, как на территорию лагеря приезжал представитель азербайджанской власти. "Он приехал на машине с кондиционером. Остановился вдалеке, вышел из машины, посмотрел и обратно уехал. Ни с кем из тех, кто в лагере, разговаривать не стал", – отметил мужчина.

Как составляются списки и формируется очередь для возвращения на родину, неизвестно, посетовал он. "Приехавший после меня мужчина уже вернулся на родину. Говорили, что он еще в Екатеринбурге обратился в посольство. Сейчас он на карантине, но уже в Азербайджане", – отметил он.

По мнению жителя Азербайджана, поселенцы палаточного городка не хотят говорить о своем положении публично. "Здесь собрался в основном обычный простой народ, работяги, которые приехали в Россию на заработки, чтобы получить хоть какие-то деньги. Единственное, что всем нужно – это попасть как можно быстрее домой", – заключил он.

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