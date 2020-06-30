Активисты раскритиковали власти Азербайджана за ситуацию в Кулларе

30 июня 2020, 14:13

Власти Азербайджана должны устранить препятствия для возвращения граждан из палаточного лагеря в дагестанском поселке Куллар. При этом арестованные после акции 15 июня нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. Утром 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Поток прибывающих в лагерь снизился.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов указал на то, что власти Азербайджана не обеспечили в полной мере возвращение в страну азербайджанских граждан.

"Закрытие границ в качестве мер по борьбе с пандемией можно понять. Однако государство должно обеспечить возвращение своих граждан, попавших в сложную ситуацию в других странах. Многие из них оказались без средств к существованию. Но в наиболее тяжелом положении - граждане Азербайджана, ожидающие пропуска в страну в Дагестане. Парадоксальность ситуации в том, что люди за свой счет прибыли к границе и для их эвакуации не нужно было организовывать чартерные авиарейсы. Но всего в нескольких километрах от границы они застряли и живут неделями, а некоторые месяцами, фактически в полевых условиях", - сказал Гусейнов на видеоконференции, организованной на платформе Zoom и на странице sancaq production в Facebook.

По мнению директора ИСБР, к стихийной акции близ Куллара 15 июня привело "несправедливое, непрозрачное составление списков переходящих границу". При этом, против участников акции была применена сила. "Были избиты около 150 человек. 80 участников акции были подвергнуты административным арестам на сроки от 7 до 15 суток. Десятерых привлекли к уголовной ответственности и им грозит длительное тюремное заключение. Эти люди попали в беду по вине азербайджанского правительства. Поэтому, мы, представители гражданского общества, должны помочь им своими силами и потребовать от государства принять меры для их освобождения", - заявил Гусейнов.

Он отметил, что "благодаря контактам с российскими правозащитниками, представителями азербайджанской диаспоры, удалось установить личности арестованных". Десятерым гражданам Азербайджана предъявлены обвинения по части 2 статьи 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти...) и части 1 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества...). Максимальное наказание по части 2 ст. 318 УК России - лишение свободы на срок до 10 лет, по ч. 1 ст. 167 УК России - до двух лет.

"Это молодые люди. Самый младший - 1990 года рождения. Самый старший - 1980 года рождения. Они нуждаются в эффективной правовой защите. Но для этого мы должны найти их родственников. К сожалению, контакты с жителями лагеря ограничены. Мы установили связь с несколькими лицами, освобожденными из-под административного ареста. Они опасаются подавать официальные жалобы. Вообще после событий 15 июня в лагере постоянно находятся азербайджанские силовики, якобы для оказания помощи жителям. Возможно, их миссия другая - не позволить возникновению новых протестов", - сказал Гусейнов.

Ранее жители палаточного лагеря жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев. 83 участников акции протеста поместили под арест на 10 суток, против 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Гусейнов отметил, что "жесткая полицейская операция против жителей палаточного лагеря стала достоянием гласности благодаря ее освещению независимыми СМИ".

По его словам, в России, Дагестане откликнулись правозащитники, адвокаты, которые готовы помочь арестованным.

"Но для этого важно найти родственников арестованных, чтобы они подписали соглашения с адвокатами. Мы должны использовать правовые средства для защиты наших сограждан в российских судах, обращений в ЕСПЧ, Комитет ООН против пыток", - подчеркнул Гусейнов.

Азербайджанский адвокат Фуад Агаев отметил, что проблема может быть разрешена либо дипломатическим, либо правовым путем.

"Первый путь решения вопроса - дипломатический - по каналам МИД, правительства, использование возможностей диаспоры. Но, судя по всему, государство ничего не делает. Второй путь - правовой. При этом, по законам РФ, азербайджанские адвокаты не могут вступать в защиту на территории этой страны. Однако, мы можем помочь в направлении напрямую жалоб в ЕСПЧ на нарушение в отношении арестованных прав на свободу передвижения, на жестокое и бесчеловечное обращение с ними. Но для этого должно быть обращение их самих к нам", - отметил Агаев.

Дербентский адвокат, уроженец Азербайджана Мурад Велиханов сообщил, что дагестанские адвокаты готовы защищать права арестованных, однако для этого необходимо подписание с ними соглашений. "Желательно, чтобы соглашение заключили близкие родственники - в таком случае мы сразу можем приступить к делу. Если соглашения будут подписаны с другими лицами, то нужно еще получить согласие самих арестованных", - сказал Велиханов.

Он указал на необходимость скорейшего решения вопроса с обеспечением эффективной защиты арестованных. "По моей информации, эти люди практически не знают русского языка. Неизвестно, насколько добросовестны будут переводчики. Обычно в таких условиях обвиняемых легко ввести в заблуждение, обещать что-то или оказать давление. Насколько я знаю, некоторые уже дали признательные показания. Другие еще нет. Но ни один из них не обжаловал арест. Это должны были сделать в общем-то адвокаты по назначению. Но в принципе восстановить сроки подачи апелляции можно", - сказал Велиханов.

По его мнению, важно также арендовать для каждого по отдельности жилье в Дербенте, чтобы защита могла ходатайствовать о переводе под домашний арест.

Велиханов отметил, что обвиняемым может грозить наказание от двух до четырех лет лишения свободы, тогда как максимальная санкция по их статьям - 10 лет заключения. "Но, если будет политическая воля, общественный резонанс, то вопрос о прекращении уголовного преследования можно решить еще до суда или в крайнем случае добиться условного наказания в суде. В общем-то, эти люди не имели намерений совершать преступления. Это по сути путники, которых не пускали домой", - сказал он.

Адвокат отметил, что российское законодательство не предусматривает выдачу арестованных Азербайджану для расследования дела в Баку. "Только после вынесения приговора осужденных могут выдать Азербайджану для отбытия наказания. Насколько я знаю, ситуация в азербайджанских колониях не лучше, чем в российских, и поэтому лучше не доводить дело до тюремного наказания", - считает Велиханов.

Директор агентства Turan Мехман Алиев выразил мнение, что палаточный лагерь в Кулларе должен быть ликвидирован. "Лагерь должен быть на азербайджанской стороне. Сейчас говорят, что представители Азербайджана находятся в лагере, оказывают необходимую помощь. Людей надо размещать на своей территории и там помогать", - сказал Алиев.

Созданный правительством сайт "Возвращаюсь домой" перестал работать, отметил Алиев. По состоянию на 13.40 мск, на сайте невозможно оставить заявку, поскольку указано, что "регистрация завершена".

"Должен быть создан новый сайт, где могут регистрироваться все желающие вернуться на родину, независимо от страны пребывания", - сказал Алиев.

Он считает, что правительство Азербайджана ответственно за события 15 июня. "Сначала вообще никакой помощи не оказывали. Насколько я знаю, первоначально содействие прибывающим в Дагестан оказывал Сулейман Керимов. Потом присоединился Год Ниссанов, помогали другие представители бизнеса и диаспоры", - отметил директор агентства Turan.

Он обратил внимание на то, что создание препятствий для возвращения граждан Азербайджана на родину противоречит Европейской конвенции прав человека, статья 3 которой гласит, что "никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого он является".

Бывший глава представительства Азербайджана при ЕС и Совете Европы Ариф Мамедов считает, что власти Азербайджана сознательно создают препятствия для прибытия граждан, поскольку опасаются "возвращения тысяч и десятков тысяч трудовых мигрантов". "И эти опасения связаны не только эпидемиологической ситуацией, но и с боязнью социального взрыва", - сказал Мамедов.

Глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар также считает, что власти Азербайджана сознательно создают препятствия, чтобы граждане не возвращались в массовом порядке.

"Десятки, сотни тысяч людей вынуждены были уехать из Азербайджана из-за антинародной политики властей, отсутствия социальной справедливости, чиновничьего произвола, беззакония в судах, репрессий, полицейского насилия, отсутствия работы. Мы многие годы предупреждали власти, что может настать время, когда люди решат вернуться в силу каких-то обстоятельств. И вот в условиях пандемии, когда везде ухудшилась экономическая ситуация, граждане решили вернуться. Но государство даже в такой ситуации не хочет позаботиться о своих гражданах", - заявил Гамбар.

Доктор медицинский наук, профессор Адиль Гейбулла считает, что вопрос с возвращением граждан без сильной нагрузки на государство можно легко решить.

"После медицинского контроля на границе, лиц с симптомами короавирусной инфекции надо изолировать и отправлять в больницы, выделенные для лечения пациентов с COVID-19, остальных - развозить под домам и заключать на двухнедельный карантин. Все равно уже в Азербайджане бессмиптомных и больных в легкой форме лечат дома", - отметил Гейбулла.

По итогам обсуждений на видеоконференции активисты решили найти способы обеспечить правовую защиту арестованным в Кулларе и помочь гражданам вернуться на родину.

В оперштабе при Кабинете министров Азербайджана воздержались от комментариев, отметив, что "возвращение граждан обеспечивается в соответствие с возможностями карантинных пунктов".

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