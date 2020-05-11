МЧС готовит палаточный городок для граждан Азербайджана в Дагестане

11 мая 2020, 20:00

Около 700 граждан Азербайджана ожидают в Дербенте и Дербентском районе Дагестана открытия российско-азербайджанской границы. Для них решено развернуть палаточный городок, пока на 210 мест.

Как сообщал «Кавказский узел», 3 мая стало известно, что в Дербенте и Дербентском районе Дагестана находятся около 600 граждан Азербайджана, которые приехали из других регионов России, чтобы пересечь границу, закрытую из-за коронавируса. Дагестанские чиновники и спонсоры взяли на себя расходы по расселению азербайджанцев в гостиницы и санатории до момента открытия границы.

Власти Азербайджана оставили в силе до 31 мая ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

В палаточном городке МЧС смогут разместиться порядка 200 азербайджанцев

Развертывание пункта временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, ожидающих открытия госграницы, началось 10 мая, сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана. Решение о развертывании палаточного городка было принято на основании обращения главы Дагестана Владимира Васильева в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Из Махачкалы на границу Дербентского и Магарамкентского районов было доставлено оборудование для размещения до 210 человек, отмечается в сообщении от 10 мая на странице министерства в Instagram

В настоящий момент на территории Дербентского района и Дербента находятся более 700 граждан Азербайджана, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» временно исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«Люди все еще приезжают в надежде на то, что им удастся вернуться домой, но они уже на месте убеждаются, что границу так скоро не откроют. Те, кто может возвратиться в места своего прежнего пребывания, уезжают обратно. У кого же нет возможности уехать, остаются в районе», - отметил Фуад Шихиев.

По его словам, основная часть работ по возведению палаточного лагеря уже завершена. «Сегодня-завтра работы будут завершены. Здесь будут не только жилые палатки, но отдельные палатки для кухни, столовая, административная часть. Если количество прибывающих людей увеличится, то для них будут поставлены дополнительные палатки», - пояснил Шихиев.

Врачи постоянно следят за состоянием здоровья всех граждан соседнего государства, заверил врио главы района. По его словам, при обследовании 9 мая один из них пожаловался на самочувствие, и ему была оказана вся необходимая помощь. «Мужчину сразу отвезли в больницу. Там он прошел полное обследование, а когда врачи убедились, что он не представляет никакой угрозы для остальных, больному прописали лечение, и он вернулся. В палаточный городок будут периодически выезжать районные врачи», - рассказал руководитель района.

Как отмечает Фуад Шихиев, палаточный город разбит для локализации жителей Азербайджана, чтобы избежать возможную вспышку коронавирусной инфекции.

К 11 мая в Дагестане выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 2772.

Обеспечение всем необходимым тех, кто разместится в лагере, взял на себя сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, сообщил на своей странице в Instagram мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Мои помощники привезли им одеяла, матрасы, комплекты постельного белья и посуды, утварь для приготовления пищи, готовые блюда, чтобы они могли пообедать, продукты питания, в том числе мясо. В ближайшие дни появится кухня, столовые помещения, медпункт, где они смогут получить необходимую помощь, санузлы, а также специальное место, где можно будет принять душ. Внутри палаток будут оборудованы деревянные настилы. Также для удобства остающихся здесь людей привезут кровати и столы. В импровизированный палаточный городок проведут электричество. Средства на это выделил сенатор Сулейман Керимов», - написал Хизри Абакаров этой ночью.

Азербайджанцы рассказали о помощи местных жителей

Большая часть из ожидающих на границе азербайджанцев приехали в Дагестан из дальних регионов России, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из жителей соседнего государства по имени Роял.

Среди ожидающих открытия границы целые семьи, старики, дети, некоторые прибыли на своих машинах, другие - на самолете, а третьи - на автобусе, отмечает он. Сам Роял живет в Баку и приехал в Россию по приглашению своих друзей из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Когда уезжал из Баку, не думал, что может произойти такая ситуация с закрытием границ. 23 апреля я приехал из Москвы в Дагестан. Мы знали, что 19 апреля свыше 500 наших соотечественников смогли вернуться домой, и, была информация, что 25 апреля граница вновь откроется. Но этого не произошло тогда, потом стали говорить, что возможно откроется 4 мая. И таким образом с тех пор мы и стоим, ждем. Сейчас говорят, что раньше 31 мая мы не сможем вернуться», - рассказал Роял.

Это, считает он, слишком долгий срок. Мужчина надеется, что власти смогут договориться побыстрее. «Мы находимся здесь уже 17 дней. Обстановка нормальная, но это не означает, что все довольны. Все хотят вернуться домой, как бы здесь хорошо ни было», - подчеркнул он.

Правительство Азербайджана создало сайт "Возвращаюсь домой" для регистрации граждан страны, находящихся в России и желающих вернуться на родину. Регистрация была открыта 18 апреля на пять дней. С 20 апреля 548 жителей Азербайджана вернулись домой из России, где им пришлось оставаться из-за закрытия границ, сообщил 22 апреля азербайджанский МИД. На родине их проверяют на коронавирус и размещают в гостиницах на карантин.

Другой житель Азербайджана по имени Тимур рассказал корреспонденту «Кавказского узла» о помощи местных жителей. Нехватки в продуктах питания нет, отметил он.

«Я даже не вижу, кто ее привозит, но проблем с этим у нас нет. Поэтому мы все благодарны дагестанскому народу и тем азербайджанцам, которые живут в этих местах. Сейчас у нас все необходимое есть. Привозят не только продукты, но есть и газовые баллоны для приготовления пищи», - рассказал Тимур.

Тимур также приехал в Дагестан 23 апреля из Москвы, после того, как остался без работы. Четыре дня он провел в Дербенте, а с 27 апреля находится у села Куллар Дербентского района. «Часть находившихся здесь расселили по гостиницам. Но я не захотел покидать эти места. У меня здесь живут друзья, и поэтому и мне здесь оставаться удобнее», - отметил мужчина.

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