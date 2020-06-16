Силовики разогнали акцию протеста азербайджанцев в Кулларе

16 июня 2020, 01:08

Акция протеста граждан Азербайджана в дагестанском поселке Куллар завершилась массовыми задержаниями, сообщили "Кавказскому узлу" очевидцы событий.

Как писал "Кавказский узел", граждане Азербайджана, ожидающие возвращения на родину в палаточном лагере у дагестанского поселка Куллар, в начале июня проводили массовую голодовку, требуя ускорить их возвращение домой. Вечером 15 июня они устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки. Среди граждан Азербайджана есть пострадавшие, сообщили жители палаточного лагеря в Кулларе.

Азербайджанский кабмин заявил, что "возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине". 9 июня 130 граждан Азербайджана пересекли границу, а 15 июня жители лагеря заявили о новом наплыве земляков к границе. На 16 июня планировалась отправка домой еще 240 человек.

Дополнительные силы полиции прибыли около полуночи к дагестанскому поселку Куллар, после чего акция протеста граждан Азербайджана была разогнана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы.

"Правоохранители действовали жестко, разгоняли людей дубинками. Многие получили телесные повреждения. Задержанных было много, число не могу назвать, потому что было темно. Ситуация тут жуткая. Женщины и дети напуганы, плачут. Люди не знают, что дальше делать. Все в шоке от произошедшего", - рассказал один из жителей палаточного лагеря корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По его словам, в течение последнего месяца в лагере несколько раз вспыхивали протесты, но меньшего масштаба.

"Обычно происходили словесные перепалки между полицией и молодыми людьми. Как правило после этого наиболее активных протестующих забирали и арестовывали на несколько суток. Но сегодняшняя акция была массовой, весь лагерь поднялся, потому что чаша терпения людей переполнена. Угнетают не только плохие бытовые условия, жара, но и неопределенность. Нам не говорят по какому графику, до какого числа нас вывезут отсюда", - добавил источник.

Журналист Руслан Курбанов опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием "Стрельба и беспорядки у азербайджанцев в Дагестане, застрявших на границе". На кадрах, снятых в темное время суток, видно скопление людей в окружении полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Люди скандируют, свистят, слышны выкрики, звуки сирены и спецсигналов.