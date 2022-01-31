Тело азербайджанского военного найдено в Кельбаджарском районе

31 января 2022, 13:26

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Офицер азербайджанской армии, пропавший 29 января в Кельбаджарском районе, найден погибшим, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 января четверо военнослужащих из-за метели заблудились в Кельбаджарском районе. Трое из них были найдены и доставлены в госпиталь.

В результате поисково-спасательных работ сегодня было найдено тело пропавшего без вести старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглу. Тело погибшего офицера эвакуировано с территории, говорится в поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В поиске пропавшего принимали участие сотрудники МЧС, военнослужащие и специальная техника азербайджанской армии, дислоцированная в Кельбаджарском районе, добавило ведомство.

Кельбаджарский район находится на границе с Арменией. Контроль над районом перешел Азербайджану в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".