Поиски азербайджанского офицера ведутся в Кельбаджарском районе

29 января 2022, 16:57

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Четверо военнослужащих из-за метели потеряли ориентиры и заблудились в Кельбаджарском районе. Трое из них найдены и доставлены в госпиталь, поиски еще одного продолжаются.

"В результате резкого изменения погодных условий и метели на участке Алагёлляр Кельбаджарского района четыре военнослужащих азербайджанской армии - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, военнослужащий сверхсрочной военной службы младший сержант Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машаллах Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу- потеряли ориентиры и заблудились", - сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе поисковой операции утром были найдены младший сержант Джавад Гусейнов, солдаты Машаллах Гусейнов и Ясин Керимов. Они были доставлены в военный госпиталь и взяты под медицинское наблюдение в Кельбаджаре. Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются, говорится в сообщении ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

Кельбаджарский район находится на границе с Арменией. Контроль над районом перешел Азербайджану в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года, отметило Минобороны.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".