22 октября 2020, 21:47

Путин сообщил о пяти тысячах погибших в Карабахе

Армения и Азербайджан потеряли примерно по две тысячи человек убитыми в боях за Нагорный Карабах, общее число погибших приближается к пяти тысячам, заявил сегодня президент России.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Нагорного Карабаха обнародовало сегодня списки еще 40 погибших солдат, всего с начала обострения конфликта ведомство сообщило о 874 убитых военнослужащих. Число убитых среди мирных жителей с 27 сентября составило 37, ранены 116. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана 20 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 63 мирных жителя, ранены 293.

Потери с обеих сторон в ходе армяно-азербайджанского конфликта приближаются к пяти тысячам человек, сообщил сегодня президент России Владимир Путин. "Много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон — более двух тысяч погибших. С одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам", — приводит слова Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" "Новая газета". Путин также подчеркнул, что за 10 лет войны в Афганистане "со стороны СССР погибли 13 тысяч человек, а за короткий промежуток времени обострения ситуации в Нагорном Карабахе — почти пять тысяч человек". 

Ранее параллели с войной в Афганистане провел автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа" Грант Микаелян. В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 1992-1994 году потери составили около 6 тысяч человек со стороны Армении и около 10,5 тысячи человек со стороны Азербайджана, отметил блогер "Кавказского узла"  со ссылкой на книгу Кристофера Цукера The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus. "Ежедневные потери ВС НКР только убитыми в период войны 1992\1994 составляли 4 человека на 10 000 личного состава, ВС Азербайджана — 6,5. К примеру, во время Афганской войны, из 10 000 бойцов Советской армии в день гибло 0,35 бойца, а во Вьетнаме из 10 000 бойцов армии США — 0,65", — обратил внимание блогер в своем посте "Потери в Карабахской войне 1992-1994 гг. Потери общие и потери армянской стороны" от 9 апреля 2020 года.

Полномасштабные боевые действия начались в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе введено военное положение, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабаххудой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха потребовали от США санкций против Турции", "Азербайджан заявил о взятии Миндживана и 21 села", "Власти Нагорного Карабаха насчитали 18 разрушенных школ".

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