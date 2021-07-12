Проводник карабахских спасателей подорвался на мине

12 июля 2021, 22:29

Проводник поисковой группы Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха потерял ногу, наступив на мину во время поиска погибших в зоне боев.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 11 июля нашли останки еще трех человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1604.

Группа службы по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха вела сегодня поиски погибших на территориях Мартунинского района, которые по итогам войны перешли под контроль Азербайджана, сообщил пресс-секретарь ведомства Унан Тадевосян.

Проводник группы во время поисковой операции наступил на мину. Боеприпас взорвался, в результате мужчина лишился ноги до колена. "Первую медпомощь оказали представители азербайджанской стороны. После в сопровождении российских миротворцев мужчина был доставлен в госпиталь", - процитировал слова Тадевосяна корреспондент "Кавказского узла".

Представитель СЧС добавил, что по итогам сегодняшних работ не обнаружено тел или каких-либо останков погибших во время боевых действий.

"В ближайшее время работы продолжатся. После прекращения огня и по сей день было найдено и эвакуировано 1604 тела", - добавил Унан Тадевосян.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".