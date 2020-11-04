Нагорный Карабах насчитал 190 жертв среди мирных жителей

04 ноября 2020, 15:30

С начала обострения конфликта при обстрелах городов и сел в Нагорном Карабахе погибли 46 человек и 144 получили ранения, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Он связал большую часть жертв с обстрелами кассетными снарядами.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром азербайджанское оборонное ведомство заявило, что военные Нагорного Карабаха обстреливают пять сел в Тертерском и Агджабединском районах, а военнослужащие Армении - села в приграничном Агдамском районе. Нагорный Карабах, в свою очередь, заявил о жертвах среди мирных жителей в результате удара по Шуши.

В Нагорном Карабахе погибли 46 и получили ранения 144 мирных жителя, сообщил сегодня на брифинге защитник прав человека Карабаха Артак Бегларян. Он подчеркнул, что эти данные могут быть неполными из-за отсутствия информации из тех населенных пунктов, которые продолжают обстреливаться, сообщило армянское издание Aysor.

Бегларян заявил, что в основном жители Нагорного Карабаха пострадали в результате применения азербайджанскими Вооруженными силами кассетных снарядов, передал "Sputnik Армения".

По словам Бегларяна, в Нагорном Карабахе повреждены и разрушены более 13 800 домов и квартир, а также свыше 3100 таких объектов инфраструктуры, как станции электропередачи, коммуникационные сети, мосты, трубопроводы для подачи воды и газа, и объектов общественного значения - школ, медцентров, детсадов, церквей. По данным на 2 ноября, причинен ущерб 61 зданию школ - около 28% от всех школ в Нагорном Карабахе, 10 детсадам. Кроме того, повреждено 2100 автомобилей и других транспортных средств, сообщило издание.

Отметим, что Азербайджан также обвинял армянскую сторону в обстрелах населенных пунктов кассетными снарядами. По данным международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, 29 октября такие снаряды привели к массовой гибели жителей азербайджанского города Барда. Правозащитники призвали стороны карабахского конфликта прекратить использование кассетных боеприпасов.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Генпрокуратура Азербайджана 31 октября сообщила, что с начала боевых действий убит в результате обстрелов 91 мирный житель, ранены 400. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".