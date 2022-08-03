03 августа 2022, 18:02
Частичная мобилизация объявлена в Нагорном Карабахе
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Указ о частичной мобилизации подписал сегодня президент Нагорного Карабаха после обострения ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным ведомства, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России, в направлении Лачинского района, заявило военное ведомство. Азербайджанская армия применила на линии соприкосновения ударные беспилотники, в результате погиб военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, 15 военных получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщило Минобороны непризнанной республики.
Указ о частичной военной мобилизации подписан президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, сообщила сегодня пресс-служба аппарата главы непризнанной республики. Мобилизация начинается с 3 августа.
Ситуация в Мартакертском, Аскеранском и Шушинском районах Нагорного Карабаха остается напряженной, проинформировал сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в интервью изданию News.Am, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".
Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.
Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.
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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"