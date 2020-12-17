Карабахские спасатели обнаружили тела 933 военных

17 декабря 2020, 22:29

Более 40 погибших во время обострения карабахского конфликта армянских военнослужащих найдены в Физулинском и Джабраильском районах. С начала поисковых работ обнаружено более 930 тел военных, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря карабахские спасатели отчитались, что нашли тела 693 солдат. Представитель карабахской Службы по чрезвычайным ситуациям пожаловался, что Азербайджан не пустил поисковиков в ряд южных районов зоны конфликта и затягивает процесс обмена телами.

«На участке боевых действий Физули-Джебраил были обнаружены останки 41 погибшего», - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления информации и общественных связей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он добавил, что пять отрядов с 16 ноября ведут поиски по трем направлениям – Джабраил, Физули, Гадрут. "В поиске также принимают участие родственники пропавших без вести и люди, знакомые с местностью", - сказал Тадевосян.

По его словам, всего с начала поисковых работ обнаружены тела 933 армянских военнослужащих.

Тадевосян указал, что переговоры относительно возможности проведения поисковых работ на перешедших азербайджанской стороне территориях в основном ведутся российскими миротворцами, Международным комитетом Красного Креста и вооруженными силами Азербайджана.

По условиям соглашения о режиме прекращении огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"После получения разрешения отряды спасателей приступают к поискам. Эти работы уже завершены в направлении Шуши и в Мартакерте», - рассказал он.

Напомним, 12 декабря Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 36 имен погибших военных во время боев в зоне конфликта, общее число жертв среди военнослужащих непризнанной республики достигло 1815.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о телах девяти армянских военнослужащих, найденных в Гадрутском районе на армянских позициях у сел Хин Тахер и Хцаберд.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".