24 декабря 2020, 19:57

Карабахские спасатели отчитались о 1069 найденных телах погибших

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха нашли в районе Физули и Джебраила и вывезли оттуда останки восьми военнослужащих. Общее число найденных карабахскими спасателями после подписания мирного соглашения тел солдат достигло 1069.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники карабахской службы по чрезвычайным ситуациям вывезли 22 декабря из зоны конфликта тела 14 армянских солдат. В поисках пропавших без вести принимают участие их родные.

В районе Физули (армянское название – Варанада) и Джебраила (армянское название – Джракан) найдены останки восьми погибших военнослужащих, сообщил глава управления информации и общественных связей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "В общей сложности обнаружены 1069 тел военнослужащих", – приводит его слова издание News.Am

Поисково-спасательные отряды продолжают поиски в направлении Джебраила, Зангелана (армянское название – Ковсакан), а также в районе Шуши (армянское название – Шуши), отметил он. "Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по указанию руководителя службы спасения, работы не будут прекращены", – цитирует Тадевосяна "Sputnik Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в районе Шуши  облачно, идет снег, температура составляет -3 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью ожидается снег при температуре -3 градуса. 25 декабря осадков не ожидается, температура останется на уровне -3 градуса. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 480 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Врачи сообщили о состоянии найденных армянских солдат и сельчан", "Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о 60 погибших мирных жителях".

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