17 декабря 2020, 20:00

Тела девяти армянских военнослужащих найдены в Гадрутском районе

На армянских позициях у сел Хин Тахер и Хцаберд обнаружены тела девяти военнослужащих. Российские миротворцы передали их Армии обороны Нагорного Карабаха, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар) в Гадрутском районе. Российские миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения, сообщило 16 декабря Минобороны Армении, однако омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил сегодня, что судьба 73 военнослужащих по-прежнему неизвестна

Обстановка в районе проведения миротворческой операции по состоянию на 14 декабря (слева) и 13 декабря 2020 г. Нагорный Карабах. Коллаж "Кавказского узла", http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/infograf/.htmПо мирному соглашению от 10 ноября весь Гадрутский район оставался в зоне ответственности азербайджанской армии. Однако после вмешательства миротворцев в ситуацию в районе Хцаберда и Хин Тахера, 13 декабря, Минобороны России опубликовало карту, на которой оба села были включены в зону ответственности миротворцев. Уже на следующий день ведомство убрало эти изменения с карты. Азербайджанский политолог Ариф Юнусов считает, что расширение зоны ответственности миротворцев в Гадрутском районе было превышением их полномочий. Миротворцы не мешали азербайджанским войскам занять села, они лишь создали коридор для ухода оставшихся армянских военных, отметили журналист Мехман Алиев и политолог Фархад Мамедов.

Российские миротворцы нашли  тела девяти военнослужащих на армянских позициях в направлении сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха на своем сайте.

Передача тел погибших Армии обороны состоялась 16 декабря, обстоятельства гибели этих военных неизвестны. "В настоящий момент предпринимаются необходимые меры по установлению личностей погибших и выяснению обстоятельств их гибели", - отмечается в сообщении военного ведомства.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Политологи исключили ухудшение отношений Москвы и Баку из-за инцидента в Гадрутском районе", "Азербайджан потребовал от Армении возвращения трех пленных", "Минобороны России поспорило с Пашиняном об окружении миротворцев".

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