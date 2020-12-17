Тела девяти армянских военнослужащих найдены в Гадрутском районе

Российские миротворцы нашли тела девяти военнослужащих на армянских позициях в направлении сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха на своем сайте.

Передача тел погибших Армии обороны состоялась 16 декабря, обстоятельства гибели этих военных неизвестны. "В настоящий момент предпринимаются необходимые меры по установлению личностей погибших и выяснению обстоятельств их гибели", - отмечается в сообщении военного ведомства.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"