17 декабря 2020, 20:00
Тела девяти армянских военнослужащих найдены в Гадрутском районе
На армянских позициях у сел Хин Тахер и Хцаберд обнаружены тела девяти военнослужащих. Российские миротворцы передали их Армии обороны Нагорного Карабаха, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", 11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар) в Гадрутском районе. Российские миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения, сообщило 16 декабря Минобороны Армении, однако омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил сегодня, что судьба 73 военнослужащих по-прежнему неизвестна.
По мирному соглашению от 10 ноября весь Гадрутский район оставался в зоне ответственности азербайджанской армии. Однако после вмешательства миротворцев в ситуацию в районе Хцаберда и Хин Тахера, 13 декабря, Минобороны России опубликовало карту, на которой оба села были включены в зону ответственности миротворцев. Уже на следующий день ведомство убрало эти изменения с карты. Азербайджанский политолог Ариф Юнусов считает, что расширение зоны ответственности миротворцев в Гадрутском районе было превышением их полномочий. Миротворцы не мешали азербайджанским войскам занять села, они лишь создали коридор для ухода оставшихся армянских военных, отметили журналист Мехман Алиев и политолог Фархад Мамедов.