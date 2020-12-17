Нагорный Карабах запросил у Азербайджана данные о судьбе 73 военнослужащих

17 декабря 2020, 19:39

Власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 пропавших в Гадрутском районе армянских военных, сообщил сегодня карабахский омбудсмен. Вопросы пленения военнослужащих после окончания военных действий не прописаны в мирном соглашении, указал правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", пленение в Гадрутском районе 73 солдат Армии обороны Нагорного Карабаха еще не подтверждено, об этом заявил сегодня на заседании правительства вице-премьер Армении Тигран Авинян. По его словам, начальник армянского Генштаба Оник Гаспарян выехал в Нагорный Карабах, чтобы решить вопрос возвращения солдат. Переговоры проходят при посредничестве Красного Креста и российских миротворцев.

11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар) в Гадрутском районе. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило 16 декабря, что неизвестна судьба 73 военных. Российские миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения в районе сел Хин Тахер и Хцаберд, сообщило 17 декабря Минобороны Армении, однако военное ведомство Нагорного Карабаха пока не подтвердило эту информацию.

Власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района, сообщил сегодня омбудсмен Карабаха Артак Бегларян. Омбудсмен отметил, что имеются данные из различных источников, в том числе опубликованные Азербайджаном две видеозаписи. Однако "данных, которыми мы сегодня располагаем, недостаточно, чтобы однозначно утверждать, были ли они захвачены в плен или нет", приводит слова Бегларяна РИА "Новости". Пропавшие 73 армянских военных, по всей видимости, принадлежат двум различным воинским подразделениям, но и эта информация также нуждаются в проверке, подчеркнул Бегларян.

В местах проведения боевых действий при поддержке Международного Комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента продолжаются активные работы по поиску пропавших без вести и вывозу тел погибших, сообщило сегодня Минобороны Армении. “До завершения поисковых работ Минобороны не считает целесообразным разглашение статистики пленных на стороне Азербайджана”, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Офис омбудсмена Армении проводит расследования и обобщает данные, однако не вправе огласить статистику по пленным, рассказала пресс-секретарь омбудсмена Нуне Овсепян в комментарии корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее словам, в интернете время от времени появляются видео с армянскими пленными в Азербайджане. Офис омбудсмена занимается идентификацией, переводами и обобщением информации, представленной на этих видео. Эти данные направляются "в международные структуры, также ведутся работы по утверждению факта нахождения того или иного человека в плену”, отметила Овсепян, добавив, что информация о направленных в международные структуры данных также строго конфиденциальная.

Минобороны не должно сталкиваться с проблемой выяснения числа пленных или с выяснением их имен, считает руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. “Военнослужащих, резервистов или добровольцев отправляют на конкретные боевые позиции, и информация о них должна быть в воинских частях, военкоматах или сборных пунктах – кто в каком направлении, и невозможно не знать, сколько человек в каком направлении пропали”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Сакунц.

Не все варианты развития событий после окончания военных действий были предусмотрены в мирном соглашении, заявил он. “Возможно, будут такие (военнослужащие), которые спрятались в лесах, и сейчас даже не в курсе, что происходит, нету выстрелов, они выходят и попадают в плен. Подобный сценарий не исключается, но все эти моменты должны были быть предусмотрены в трехстороннем заявлении. Должен был быть пункт, согласно которому всех военнослужащих, которых найдут после 9 ноября, не имеют права брать в плен”, - отметил правозащитник.

В трехстороннем соглашении, помимо других моментов, абсолютно не учтены и гуманитарные вопросы. “Встает вопрос, при каких обстоятельствах подписал заявление Пашинян”, - заявил Сакунц.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям соглашения о режиме прекращении огня, Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" 13 ноября была опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении.