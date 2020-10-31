Пожар в лесу после обстрела. Фото: https://vesti.az/socium/pozhar-proizoshedshij-v-lesnom-massive-v-rezultate-obstrela-armyanami-gyoranboya-potushen-obnovleno-420717

31 октября 2020, 04:58

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в экологическом терроре

Азербайджанские военные применили фосфорные боеприпасы для поджога лесов, где укрываются от обстрелов мирные жители Нагорного Карабаха, заявил омбудсмен Армении. После обстрела армянской стороной загорелись леса в Геранбойском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 30 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах из артиллерийских орудий позиций азербайджанских войск в четырех районах. Ночью азербайджанские военные пытались нанести удар на юго-восточном направлении, но он был отбит, как и наступление на северном направлении фронта, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Представителя ведомства Арцрун Ованнисян заявил, что армянские военные выбили азербайджанских диверсантов из сел близ города Шуши. Вечером Ереван заявил об обстреле села на территории Армении.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджан использует фосфорные боеприпасы, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями в Нагорном Карабахе, заявил 30 октября защитник прав человека Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook. По его словам, в дневное и в ночное время в этих лесах от обстрелов прячется много мирных жителей.

Татоян отметил, что боеприпасы, которые имеют характер массового поражения, "используются против мирного населения и против окружающей среды, что попадает под явный запрет международного права", - говорится в сообщении омбудсмена, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Белый фосфор используется в дымовых, осветительных и зажигательных боеприпасах и является горящим элементом трассирующих боеприпасов, отметил Татоян. 

На  странице омбудсмена размещено видео, на котором показано, как с неба на землю опускаются светящиеся потоки. Голос за кадром говорит на армянском языке: "Посмотрите, что льется с неба. Все леса поджигают. Я не знаю, что это за оружие, но все леса сжигают". "Кавказский узел" не может проверить время и место съемки этого видеоролика.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в свою очередь, заявило о пожаре в лесах в Геранбойском районе. Возгорание возникло из-за обстрела района из тяжелой артиллерии армянскими военными, указало ведомство. "Армянские вооруженные силы [...] совершают экологический террор", - говорится в сообщении на сайте азербайджанского телеканала Vesti.az.  В нем также говорится, что спасатели потушили пожар.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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