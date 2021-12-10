Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://www.mil.am/

10 декабря 2021, 16:07

Армянский военный погиб на границе с Азербайджаном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе погиб один армянский военнослужащий, еще один солдат получил ранения, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", перестрелки на границе Кельбаджарского района Азербайджана и Гегаркуникского района Армении происходят ежедневно с 8 декабря. В тот день Азербайджан сообщил о гибели солдата, а 9 декабря Армения заявила о ранении двух своих солдат.  Армянская сторона стянула к границе дополнительные силы и подвергла обстрелам позиции в Кельбаджарском районе, заявило  сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении утверждает, что отбило атаку азербайджанских солдат.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Миротворцы, в частности, обеспечивают проезд армянских паломников в монастырь Дадиванк, расположенный в Кельбаджарском районе.

О гибели одного и ранении второго военнослужащего  в ходе перестрелки на армяно-азербайджанской границе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

"По состоянию на 14.30 (13.30 мск) восстановлен режим прекращения огня. Ситуация находится под контролем армянских подразделений", - отметил представитель ведомства.

Минобороны Азербайджана на 16.00 мск не прокомментировало заявление армянского военного ведомства.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями с убитыми и ранеными с обеих сторон.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"11 человек задержаны на акции протеста в Ереване", "Минобороны Армении заявило об обстреле водовоза на границе", "Солдат погиб в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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