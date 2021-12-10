Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://www.mil.am/

10 декабря 2021, 14:01

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в атаках на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянская сторона стянула к границе дополнительные силы и подвергла обстрелам позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении утверждает, что отбило атаку азербайджанских солдат.

Как писал "Кавказский узел", перестрелки на границе Кельбаджарского района Азербайджана и Гегаркуникского района Армении происходят ежедневно с 8 декабря. В тот день Азербайджан сообщил о гибели солдата, а 9 декабря Армения заявила о ранении двух своих солдат.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Миротворцы, в частности, обеспечивают проезд армянских паломников в монастырь Дадиванк, расположенный в Кельбаджарском районе.

Подразделения вооруженных сил Армении сосредоточили на границе дополнительные силы и боевую технику и совершили сегодня "очередную провокацию", заявило Минобороны Азербайджана. "С 12:00 (11.00 мск. - Прим. "Кавказского узла") противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Минобороны Армении утверждает, что атаку начали азербайджанские военные. "В результате ответных действий армянской стороны противник, понеся потери в живой силе, был отброшен на исходные позиции", - сообщается в сегодняшней публикации на сайте министерства обороны Армении, переведенной корреспондентом "Кавказского узла".

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями с убитыми и ранеными с обеих сторон.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан передал Нагорному Карабаху тело убитого пастуха", "Слова Алена Симоняна возмутили родственников пленных солдат", "Миротворцы отчитались об охране сельхозрабочих на виноградниках в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 декабря 2021, 14:48

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