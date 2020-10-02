Карабахское МЧС насчитало 13 раненных в ходе обстрела Степанакерта

02 октября 2020, 17:00

Десять спасателей и трое мирных жителей получили ранения при артобстреле Степанакерта. Семеро из пострадавших госпитализированы, сообщило МЧС Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня власти Армении сообщили о возобновлении артобстрела Степанакерта. Азербайджанские военные применяют кассетные боеприпасы, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил о множестве раненных в городе.

В результате обстрела столицы Нагорного Карабаха ранены 13 человек. Из них 10 – сотрудники спасательной службы, по зданию которой был нанесен удар. Еще трое – мирные жители. Семеро из них госпитализированы, один доставлен в Ереван, другому врачи делают операцию, сообщило сегодня издание Armenia Today со ссылкой на МЧС Нагорного Карабаха.

Единый информационный центр Армении подтвердил ранение 10 сотрудников МЧС. "В здании спасательной службы Арцаха в результате обстрела азербайджанскими ВС Степанакерта ранены 10 сотрудников. Их жизням ничто не угрожает. Здание частично разрушено, повреждены машины на стоянке", – сказано в сообщении центра, опубликованном сегодня в Facebook.

Телеграм-канал Hay mtorum опубликовал сегодня кадры, на которых показано здания спасательной службы после обстрела. В здании выбиты окна, одна из стен разрушена, во дворе на асфальте лежат осколки от стекол.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября на 2 октября составило 11 человек, ранено около 78. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранено более 55. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о 157 погибших военнослужащих за время эскалации конфликта. Армения 28 сентября сообщила об одном мирном жителе, погибшем при обстреле сел Варденисского района со стороны Азербайджана.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"