МИД Армении подсчитал число беженцев из-за войны в Нагорном Карабахе

24 октября 2020, 02:52

В результате постоянных обстрелов населенных пунктов около 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свое жилье, заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября днем Мартакерт (азербайджанское название – Агдере) подвергся обстрелам, по городу были нанесены ракетные и авиационные удары, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха. По данным ведомства, днем обстреливался и поселок Карегах (азербайджанское название – Караках) Кашатагского района, а затем автодорога Карега-Бердзор. Вечером начались обстрелы Степанакерта и Мартуни, а также села Аветараноц (азербайджанское название – Чанахчи) местный житель которого получил ранение.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября и 17 октября стороны конфликта объявляли о перемирии, но эта договоренность не выполняется, и в зоне конфликта до сих пор продолжаются военные действия. Важным отличием нового витка конфликта является то, что боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Города и села Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом дронов, ракет, попадают под авиаудары, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на выступлении в Вашингтоне. В результате "около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность", приводит 24 октября его слова РИА "Новости".

В Нагорном Карабахе насчитывается до восьми тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, информировал со ссылкой на Мнацаканяна "Спутник-Армения".

Мнацаканян 23 октября в Вашингтоне провел встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, их темой стали вопросы урегулирования карабахского конфликта. Глава МИД Армении назвали их продуктивными, сообщил ТАСС.