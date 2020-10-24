24 октября 2020, 02:52

МИД Армении подсчитал число беженцев из-за войны в Нагорном Карабахе

В результате постоянных обстрелов населенных пунктов около 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свое жилье, заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Как писал "Кавказский узел",  23 октября днем Мартакерт (азербайджанское название – Агдере) подвергся обстрелам, по городу были нанесены ракетные и авиационные удары, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха. По данным ведомства, днем обстреливался и поселок Карегах (азербайджанское название – Караках) Кашатагского района, а затем автодорога Карега-Бердзор. Вечером начались обстрелы Степанакерта и Мартуни, а также села Аветараноц (азербайджанское название – Чанахчи) местный житель которого получил ранение.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября и 17 октября стороны конфликта объявляли о перемирии, но эта договоренность не выполняется, и в зоне конфликта до сих пор продолжаются военные действия. Важным отличием нового витка  конфликта является то, что боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Города и села Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом дронов, ракет, попадают под авиаудары, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на выступлении в Вашингтоне. В результате "около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность", приводит 24 октября его слова РИА "Новости". 

В Нагорном Карабахе насчитывается до восьми тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, информировал со ссылкой на Мнацаканяна "Спутник-Армения".

Мнацаканян 23 октября в Вашингтоне провел встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, их темой стали вопросы урегулирования карабахского конфликта. Глава МИД Армении назвали их продуктивными, сообщил ТАСС.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел"  регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре. 

Примечание:

"Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Число погибших солдат Нагорного Карабаха достигло 927", "Минобороны Азербайджана сообщило о сбитых в зоне конфликта беспилотниках".

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24 октября 2020, 01:52

  • Жители Степанакерта осваивают навыки медпомощи в бомбоубежищах

    Врачи круглосуточно оказывают медпомощь мирным жителям и обеспечивают их необходимыми лекарствами, сообщили власти Нагорного Карабаха. Обитатели убежищ рассказали, что из-за переживаний за родных и близких на фронте у них обострились проблемы со здоровьем, однако они стараются не отвлекать врачей от лечения раненых и помогают друг другу самостоятельно.

24 октября 2020, 01:12

24 октября 2020, 00:19

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    Житель села Аветараноц в Аскеранском районе получил ранение в результате авиаудара, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Снаряды разрушили жилые дома жителей Степанакерта и повредили городской газопровод.

23 октября 2020, 23:26

23 октября 2020, 22:24

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