Бронетехника миротворцев. 13 ноября 2020 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

23 ноября 2020, 18:37

Шесть человек стали жертвами подрыва мины в Нагорном Карабахе

При подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", наряду с российскими военными, которые в качестве миротворцев сопровождают в Нагорном Карабахе военные колонны конфликтующих сторон и автобусы с беженцами, в зону конфликта были направлены сотрудники МЧС России. 15 ноября в Ереван прибыли 30 спасателей, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению" в Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Степанакерте. Позднее группировку российских спасателей в Нагорном Карабахе решено было увеличить на 75 человек. В Нагорный Карабах также были направлены более 100 российских саперов.

При подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный. Российский миротворец получил ранение, его доставили в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет. Также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха, пишет со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости".

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 1400 беженцев доставлены в Степанакерт за сутки", "Турция обозначила срок присутствия военных наблюдателей в Азербайджане", "Армении передано около 350 тел погибших солдат".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 ноября 2020, 19:28

23 ноября 2020, 19:15

23 ноября 2020, 18:57

23 ноября 2020, 18:27

23 ноября 2020, 18:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи