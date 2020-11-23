Шесть человек стали жертвами подрыва мины в Нагорном Карабахе

23 ноября 2020, 18:37

При подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", наряду с российскими военными, которые в качестве миротворцев сопровождают в Нагорном Карабахе военные колонны конфликтующих сторон и автобусы с беженцами, в зону конфликта были направлены сотрудники МЧС России. 15 ноября в Ереван прибыли 30 спасателей, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению" в Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Степанакерте. Позднее группировку российских спасателей в Нагорном Карабахе решено было увеличить на 75 человек. В Нагорный Карабах также были направлены более 100 российских саперов.

При подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный. Российский миротворец получил ранение, его доставили в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет. Также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха, пишет со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости".

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

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