Более 100 российских саперов направлены в Нагорный Карабах

23 ноября 2020, 05:40

Cпециалисты противоминного центра и спецтехника, доставленные в ереванский аэропорт, будут отправлены в Степанакерт для разминирования, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Ереван обсудил в властями Армении гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. В Степанкерте создан круглосуточный центр по мониторингу гуманитарной обстановки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По данным МЧС России, в Нагорный Карабах прибыла первая колонна гуманитарного конвоя со стройматериалами. С территории Кубани уже выехала вторая колонна. Всего планируется доставить 345 тонн грузов.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

В Ереван доставлены более 100 военных подразделения международного противоминного центра Минобороны России, сообщило сегодня со ссылкой на военное ведомство РИА "Новости".

Военные прибыли на самолетах Ан-124, Ил-76 и Ту-154 из подмосковного аэродрома Чкаловский. Вместе с ними были доставлены 13 единиц военной и спецтехники, в том числе робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", а также бронетранспортеры и бронеавтомобили, а также служебные собаки, говорится в сообщении Минобороны России.

Военные совершат марш по маршруту Ереван-Горис-Степанакерт. Они займутся инженерной разведкой, разминированием местности, дорог и объектов в наиболее пострадавших об обстрелов районах Нагорного Карабаха. сообщил со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, к 21 ноября из Армении в сопровождении российских миротворцев вернулись около семи тысяч человек. Наряду с российскими военными, в зону конфликта были направлены и сотрудники МЧС России. Так, 15 ноября в Ереван прибыли 30 спасателей, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению" в Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Степанакерте. Группировку российских спасателей в Нагорном Карабахе решено увеличить на 75 человек, сообщило сегодня министерство.

На сайте Минобороны России информации о доставке в Армению саперов и техники по состоянию на 5.30 мск 23 ноября нет.