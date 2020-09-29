Минобороны Армении заявило об обстреле Вардениса

29 сентября 2020, 11:49

Азербайджанские военные обстреляли гражданский автобус и воинскую часть в армянском городе Варденис, пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МЧС Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В Армении, Нагорном Карабахе и в Азербайджане действует военное положение. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных боях в зоне конфликта. Кроме того, по данным ведомства, в 07.30 (06.30 мск) начался артобстрел с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе. Армения назвала заявление об обстреле Дашкесанского района ложью.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе за первые два дня боев погибли 84 военных и шесть мирных жителей, ранения получили около 200 военнослужащих и более 30 мирных жителей. Азербайджан сообщал о девяти убитых и 22 раненых жителях приграничных сел, о потерях в азербайджанских войсках информации не поступало.

Военнослужащие Азербайджана обстреляли ударным беспилотником гражданский автобус в армянском городе Варденис, проинформировал сегодня на своей странице в Facebook представитель оперштаба при Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным МЧС Армении, в результате обстрела автобуса, раненых и погибших нет, на месте работают сотрудники ведомства.

Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь по воинской части ВС Армении в Варденисе и применили воздушные силы в направлении армянских позиций, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Город Варденис расположен в 170 км от Еревана и в 75 км от районного центра Гавар Гегаркуникской области Армении. По данным на 2018 год, в нем проживали 13 917 человек, сказано в сообщении на сайте администрации района.

Согласно сервису "Яндекс. Карты", Варденис граничит с Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".