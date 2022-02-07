Азербайджан передал Армении восемь военнопленных

07 февраля 2022, 12:22

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Восемь военнослужащих, в том числе взятые в плен 16 ноября 2021 года, возвращены армянской стороне, сообщила сегодня Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", после боестолкновений на границе, которые произошли 16 ноября 2021 года, Азербайджан вернул Армении 26 попавших в плен военнослужащих и одного мирного жителя. К 17 января в плену оставались шесть военных.

16 ноября 2021 года произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку в 2020 году после войны в Нагорном Карабахе. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Сегодня Азербайджан вернул армянской стороне восемь военнослужащих, сообщила Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести. "Часть из них – военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года", - говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении ведомства.

В ответ на возвращение пленных Баку ожидает от Армении предоставления информации об азербайджанских военных и мирных жителях, погибших в армяно-азербайджанской войне в начале 1990-х годов и, вероятно, похороненных в массовых захоронениях, а также о местах таких захоронений, отмечается в сообщении.

Госкомиссия уточнила, что этот вопрос был поднят 4 февраля Ильхамом Алиевым на видеовстрече с президентом Франции Эммануюлем Макроном, президентом Европейского совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На этой встрече Ильхам Алиев «уделил особое внимание вопросу повышения международной поддержки Азербайджану в области установления судьбы лиц, пропавших без вести во время первой карабахской войны, мест массовых захоронений, разминирования освобожденных от оккупации территорий, открытия железнодорожного и автодорожного транспортного коридора», сообщило в тот же день государственное ИА "Азертадж".

По словам Алиева, во время первой карабахской войны пропали без вести 3890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков, отмечается в сообщении информагентства.

Получить в госкомиссии дополнительную информацию о личности освобожденных армянских военных не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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