Баку озвучил условие прекращения военных действий в Нагорном Карабахе

30 сентября 2020, 19:14

Азербайджан готов остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, если вооруженные силы Армении покинут эту территорию, заявил президент Ильхам Алиев. Совбез ООН призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе, а в Ереване заявили о готовности к переговорам и возможности рассмотрения вопроса о признании независимости Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Азербайджанская и армянская стороны сообщают о гибели мирных граждан в результате артобстрелов и авианалетов и уничтожении военной техники противника.

Новый виток обострения конфликта, который длится уже более 30 лет, отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Баку назвал вывод войск Армении из зоны конфликта условием прекращения военных действий

О том, при каких условиях Азербайджан готов прекратить военные действия, президент Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече с ранеными в Баку. "Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении, безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться, и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", — сказал Ильхам Алиев.

Он отметил, что Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, и боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости. "Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах — историческая территория Азербайджана", — подчеркнул Ильхам Алиев, слова которого приводит "Интерфакс".

Эта же мысль прозвучала в выступлении постоянного представителя Азербайджана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на специальном заседании Постоянного совета организации, фрагменты которого сегодня распространила пресс-служба азербайджанского МИД. "Официальный Баку надеется, что Минская группа ОБСЕ, наконец, в полной мере осознает всю серьезность намерений Азербайджана и потребует полного и безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных территорий. До этого времени Азербайджан продолжит легитимные военные операции", — заявил представитель Азербайджана. Он также подчеркнул, что разрешение конфликта возможно "только на основе норм и принципов международного права и в рамках международно признанных границ Азербайджана при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности республики", передает ТАСС.

У Азербайджана нет задачи выгнать армян из Нагорного Карабаха, заявил сегодня же посол страны в России Полад Бюльбюль-оглы. "Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили", — сказал Полад Бюльбюль-оглы сегодня же в интервью телеканалу РБК. По словам дипломата, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха. При этом Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. "Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца", — подчеркнул он.

Ереван готов к переговорам и может рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха

Вариант официального признания независимости Нагорного Карабаха есть в повестке Армении. Кроме признания рассматривается и возможность подписания договора о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом в сфере безопасности и обороны, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими СМИ. "Действительно, варианты обсуждаются, и решения будут приниматься в зависимости от некоторых факторов", — сказал Пашинян.

О том, что Армения может обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха, Никол Пашинян также заявил на экстренном заседании парламента, связанном с обсуждением вопроса введения чрезвычайного положения, 27 сентября. Это был ответ на вопрос руководителя парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, который напомнил, что еще в 2016 году руководство Армении заявило о возможности признания независимости Нагорного Карабаха в случае широкомасштабной войны. "После вашего публичного вопроса Армения должна серьезно обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха и начать общественные обсуждения", — подчеркнул Никол Пашинян.

Он указал, что Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахского конфликта. При этом Пашинян пояснил — это не значит, что Армения и Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и в ущерб собственной безопасности. У премьера поинтересовались, готова ли Армения рассмотреть возможность проведения трехстороннего саммита Ереван-Москва-Баку, если поступит такое предложение. Пашинян заявил, что во время интенсивных действий не очень уместно говорить о саммитах. "Я уже имел повод говорить, что для ведения переговоров нужны условия и атмосфера. Армения всегда была готова к мирному урегулированию", — добавил Никол Пашинян, слова которого приводит сегодня "Sputnik-Армения".

Пашинян также сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе, но допустил, что в "конкретных ситуациях" Армения может использовать потенциал размещенной в стране российской военной базы. При этом он добавил, что сейчас такой необходимости нет. Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил, передает РБК.

О готовности к мирным переговорам заявил и президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу "Аль-Арабиа". "Я глубоко убеждён, что существует только один путь решения этой проблемы, и это переговоры", — сказал он. При этом президент подчеркнул, что Нагорный Карабах "является исторической армянской территорией, где армяне жили на протяжении веков, тысячелетий". "Могу ещё раз подтвердить, что армянский народ никоим образом не позволит, чтобы были нарушены права народа Нагорного Карабаха", — сказал Армен Саркисян.

Он назвал иллюзией желание Азербайджана решить проблему военным путём. "Я говорю, что это иллюзия, потому что могу подтвердить, что армянский народ больше ни в коем случае не позволит, чтобы произошёл ещё один геноцид. Каждый армянин станет солдатом и поможет армянам Нагорного Карабаха защитить свою родину", — подчеркнул Саркисян, слова которого приводит сегодня NEWS.am.

Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Заявления первых лиц Армении и Азербайджана по поводу дальнейшего развития событий прозвучали на фоне призыва Совета Безопасности ООН к сторонам конфликта вернуться за стол переговоров. Совет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление всех 15 состоящих в этом органе государств было распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке. Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН, как подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия", передает Deutsche Welle. Агентство отмечает, что 29 сентября телефонные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым провела канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая призвала стороны к немедленному прекращению огня и также назвала Минскую группу ОБСЕ подходящей площадкой для урегулирования споров.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

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