Азербайджанские саперы обезвредили более сотни мин в двух районах

08 октября 2022, 05:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кельбаджарском и Дашкесанском районах саперы обезвредили 138 мин, большая часть из которых - противопехотные, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Азербайджана отчиталось 28 сентября об обезвреживании в Кельбаджарском районе около 260 мин, которые были установлены во время сентябрьского обострения приграничного конфликта.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября было объявлено о перемирии с 19.00 мск. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных во время обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Министерство обороны Азербайджана отчиталось 7 октября о разминировании в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, пишет aze.az.

По данным ведомства, инженерно-саперные подразделения обезвредили в Кельбаджарском районе 79 противопехотных мин ПМН-Э и две противотанковые мины ТМ-62М. В Дашкесанском районе саперы обезвредили 53 противопехотные мины типа ПМН-Э и четыре противопехотные осколочные мины типа ОЗМ-72, сообщает media.az.

Минобороны Азербайджана отмечает, что в соответствии с Оттавским договором от 1997 года наложен запрет на производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин, однако до сих пор на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года, саперы находят много таких мин.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.