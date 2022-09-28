Азербайджанские саперы отчитались о разминировании в Кельбаджарском районе

28 сентября 2022, 23:53

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Около 260 мин, установленных во время сентябрьского обострения пограничного конфликта Азербайджана и Армении, обезврежены в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 и 25 сентября азербайджанские саперные подразделения обезвредили около 380 мин на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам войны осенью 2020 года.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября было объявлено о перемирии с 19.00 мск. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных во время обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанских войск выявили и обезвредили около 260 противопехотных мин в Кельбаджарском районе. По данным Минобороны Азербайджана, все эти боеприпасы были установлены армянскими диверсионными группами во время эскалации конфликта 12-14 сентября.

"Обнаруженные на территории Алагёлляр Кельбаджарского района 259 единиц противопехотных мин типа ПМН-Э были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Всего к 28 сентября территория Алагёлляр в Кельбаджарском районе была очищена от 543 противопехотных мин типа ПМН-Э и восьми противотанковых мин типа ТМ-62М, уточнило ведомство.

Территория Алагёлляр - местность вокруг одноименной группы мелких озер, которая находится у самой границы Азербайджана и Армении.

По данным Минобороны Азербайджана, с окончания 44-дневной войны и до 8 сентября 2022 года в Нагорном Карабахе были найдены и уничтожены 7558 противопехотных мин, 2342 противотанковые мины и 9944 неразорвавшиеся боеприпаса.

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